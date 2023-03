Lance Stroll regresa para el Gran Premio de Baréin

Lance Stroll ha estado en boca de todos durante estas semanas: ¿estaría listo para el Gran Premio de Baréin? Aston Martin ha confirmado esta mañana de jueves que sí, el piloto canadiense podrá competir este fin de semana en la primera carrera de la temporada 2023.

Stroll, que está listo para volver al monoplaza, ha querido dar más detalles de su accidente y explicar las condiciones en las que competirá en Baréin, reconociendo que tiene molestias, pero no empeorará su lesión en la muñeca.

Antes de comenzar la pretemporada de la semana pasada en Baréin, el piloto canadiense tuvo un accidente en España mientras montaba en bicicleta.

"Me caí en bicicleta y me rompí las muñecas. Tuve una cirugía en la muñeca derecha, fue sólo una pequeña intervención, luego fisioterapia y rehabilitación para llegar aquí", ha comentado Stroll en una entrevista.

Lance Stroll tuvo fracturas en ambas muñecas y tuvo que ir al quirófano, por lo que se perdió la pretemporada. Felipe Drugovich tuvo que reemplazarlo durante esos días de entrenamientos e, incluso, Aston Martin barajó la posibilidad de que el brasileño tuviera que competir este fin de semana.

Sin embargo, la escudería ha confirmado esta mañana que Lance Stroll participará en el Gran Premio de Baréin y que sus condiciones físicas se lo permiten. Aunque tiene alguna molestia, su lesión no irá a peor, por lo que le han dado el alta y le permiten competir.

"Me operaron, así que llevo tornillos. No está garantizado que me los vayan a quitar, el médico lo volverá a evaluar, pero podrían salir porque al final depende de cómo te sientas", ha comentado el piloto canadiense.

Stroll está decidido a dar su 100% durante todo el fin de semana, aguantar sus dolores y conseguir lo que se proponen para esta temporada: luchar con los más grandes.

Lance Stroll junto caminando junto a su padre. Vía Formula One The Official Web.

Felipe Drugovich y Stoffel Vandoorne en el banquillo

Aunque Lance Stroll ya se ha realizado los diferentes test para conseguir la autorización y, así, poder participar en el Gran Premio, Aston Martin ha querido tomar precauciones.

Stroll podría resentirse de su muñeca, ya que aun tiene molestias, y podría decidir no competir. Aston Martin ha mantenido a Felipe Drugovich en el circuito para todo el fin de semana, preparado para subirse al monoplaza si hiciera falta.

Stoffel Vandoorne, que está compitiendo en Fórmula E, ha confirmado que estará disponible este fin de semana por si el equipo necesita un piloto para la carrera en Baréin.

Es cierto que el piloto canadiense habría pasado una simulación a principios de esta semana de manera exitosa, pero Aston Martin quiere asegurar la salud de su piloto y tener los dos monoplazas en la pista.

“Fue frustrante no estar en Bahréin para los test de pretemporada y me decepcionó perderme los tres días. Sin embargo, por mi lesión en la muñeca, junto al equipo decidimos concentrarnos en la recuperación y así estar listo para este fin de semana y la larga temporada que está por delante.”, declaró el piloto canadiense.

Listo para dar el 100%

Stroll ha confirmado que está más que preparado para lo que viene. Durante su recuperación del accidente no ha perdido su concentración ni su motivación y siente que sus huesos están listos para este fin de semana.

"Creo que la Fórmula 1 es una temporada larga, hay 23 carreras, no todo es estar en Bahréin. Pero me siento confiado, los médicos se sienten confiados y aquí estoy", ha querido dejar claro el piloto de Aston Martin.

Lance Stroll está preparado para subirse mañana a su AMR23, junto a Fernando Alonso, y demostrar lo que puede conseguir con este nuevo Aston Martin, a pesar de sus lesiones y haberse perdido la pretemporada de la semana pasada.