Así es el nuevo Aston Martin

Todos los fanáticos de Aston Martin ya pueden mirar con ilusión los colores del nuevo AMR23. Este lunes se dio a conocer el monoplaza que pilotarán Fernando Alonso y Lance Stroll para intentar conseguir el campeonato en la temporada 2023.

El evento de la presentación ha tenido lugar el 13 de febrero a las 20:00 horas CET y ha tenido una duración aproximada de 40 minutos.

El evento

El evento tuvo lugar todo el tiempo en la misma sala, una habitación con luces y pantallas que albergaba a muchas personas rodeando el nuevo coche, al principio tapado con una bandera británica. La presentadora del directo fue la periodista de Sky Sports Rachel Brookes.

El primero en dar su discurso fue el dueño del equipo y padre del piloto Lance Stroll, Lawrence Stroll. Este aseguró que el 2023 iba a ser un año "crítico", no tan solo para la escudería de Fórmula 1, sino para la marca de coches de carretera también.

El siguiente en hablar fue el team principal Mike Krack. El discurso de este fue dirigido a los pilotos y también habló sobre las mejoras del coche para esta temporada.

Y por fin aparecieron los tres protagonistas. Los pilotos llegaron juntos caminando por un largo pasillo, dirigiéndose hacia el coche. En cuanto llegaron a la altura de este, se desveló su piel. Brookes les hizo algunas preguntas a los pilotos sobre el coche y sobre lo que esperaban de esta temporada y, como era de esperar, ambos respondieron que estaban "muy ilusionados".

De entre el público apareció David Croft, comentarista de la Fórmula 1. Croft aprovechó para dejar que un niño le hiciese una pregunta a Lance Stroll. Este le lanzó la siguiente pregunta: "¿Cual fue tu mayor ídolo?". A esto el piloto canadiense le respondió que fue el siete veces campeón del mundo, Michael Schumacher. Cuando Croft le preguntó al niño que cual era su ídolo el público se echó a reír, ya que este respondió que era el allí presente, Fernando Alonso.

El turno para hablar ahora era de Dan Fallows, director técnico de Aston Martin. Este fue tajante y aseguró que "alrededor de un 95% del coche" era diferente en cuanto al del año pasado. También quiso recalcar que lo más imprescindible es que el coche tenga una "buena base", y que este la tiene. Cuando le preguntaron sobre las mejoras de cara al transcurso de la temporada, este comento: "podéis esperar que el coche sea hasta dos tercios distinto a final de temporada".

Finalmente volvió a aparecer Croft para hacer preguntas a caras nuevas como a Felipe Drugovich, el cual será tercer piloto y piloto probador; Jessica Hawkins, embajadora de pilotos y Pedro Martinez De la Rosa, embajador de la escudería.

El coche

El aspecto del monoplaza británico es bastante similar al del año pasado, siguiendo con el color característico del equipo, el verde. Tiene pequeños toques de verde pistacho por todo la carrocería y este año está mucho más presente el color negro, el cual se puede ver tanto en los dos alerones, como en el halo.

Comparación del coche nuevo respecto al del año pasado | Fuente: Twitter @F1

Temporada 2022

La pasada campaña no fue la mejor en términos de rendimiento. La escudería británica empezó con el pie izquierdo, haciendo un "0" en las tres primeras carreras del campeonato. No obstante, poco a poco y tanto gracias a las mejoras del coche como a las malas actuaciones del resto de los equipos, consiguieron remontar hasta acabar en la 7ª plaza, empatados a puntos con Alfa Romeo, pero un puesto por debajo.

Cambios en la escudería

El equipo británico lleva varios meses anunciando los numerosos cambios que están habiendo en este mismo.

El cambio más notorio ha sido la salida del alemán Sebastian Vettel y la entrada del bicampeón Fernando Alonso. El asturiano venia de una temporada difícil en Alpine, una escudería en la que no se sentía querido ni por su compañero, el francés Esteban Ocon, ni por el director del equipo, Osmar Szafnauer. Es por esto que en el parón de verano, y tras el lio que se formó entre Alpine y McLaren, Alonso y Aston Martin avisaron la llegada del bicampeón a las filas de los ingleses. Cabe recalcar que en esta misma presentación se ha podido ver cómo será el nuevo casco de "Magic" Alonso.

Alonso con su nuevo casco | Fuente: thebestf1.com

Otro de los cambios en el equipo son las nuevas infraestructuras. Los de Silverstone han invertido millones de libras en mejorar sus instalaciones, y de lo que más se ha hablado ha sido de la fábrica y del nuevo túnel de viento, el cual podría proporcionar al coche una mejora muy notable.

Nueva sed de Aston Martin | Fuente: caranddriver.com

Por último pero no menos importante, el dueño del equipo, Lawrence Stroll, se ha encargado de fichar a varias personas nuevas para que se hagan cargo de este proyecto. Uno de ellos es el que ahora es el jefe de equipo, Mike krack. Dan Fallows, el que fue jefe de aerodinámica de la vigente campeona del mundo, Red Bull, ahora está en las filas del equipo británico, esta vez como director técnico de la escudería. Uno de los fichajes estrella del canadiense fue Eric Blandin, el que una vez fue jefe de aerodinámica de Mercedes, ahora lo es para los de Silverstone. Finalmente, también decidieron cambiar al director de ingeniería del equipo, consiguiendo al "ex" de Alfa Romeo, Luca Furbatto.

Que esperar de Aston Martin en 2023

Todas las personas del entorno del equipo ilusionan y aseguran que el monoplaza va a ser muy rápido, muy fiable y un largo etc. Si esto llega a ser cierto, es más que probable que se haga realidad el "¿Cómo que 33?" que tan famoso se está haciendo en las redes, que simboliza la ansiada victoria número 33 del asturiano.

Aunque, para ver si estas afirmaciones son ciertas o si son tan solo humo, habrá que esperar hasta los test de pretemporada que tendrán lugar de los días 23 al 25 de febrero.

No obstante, no se desvelará el verdadero potencial del AMR23 hasta el fin de semana del 3 de marzo, la prueba de fuego, el momento en el que las escuderías no se pueden guardar nada en el bolsillo, el primer Gran Premio de la temporada, el Gran Premio de Baréin que dará el pistoletazo de salida a la temporada 2023.