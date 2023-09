Red Bull se proclama campeón en el GP de Japón

Como es tradición cada año, los aficionados de la Fórmula 1 han tenido que madrugar para ver el GP de Japón. El legendario trazado de Suzuka pocas veces decepciona, y esta vez no ha sido una de ellas. Ha habido buenas batallas, toques y safety cars. Tras 53 vueltas ha ganado, para variar, Max Verstappen. Junto a él subieron al podio los dos McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri. Gracias a la victoria de Verstappen, la escudería austriaca ya ha conseguido el Mundial de Constructores.

La clasificación de la carrera del GP de Japón | Fuente: Twitter @F1

Cuando el reloj daba las 7:00 horas CET, los semáforos se apagaron y la carrera dio comienzo. Verstappen defendió la pole sin casi ningún problema. Los que si tuvieron complicaciones fueron Zhou, Ocon, Bottas y Checo Pérez tras unos toques. Alonso después de hacer un salidón de manual adelantó a cuatro coches y se puso sexto. El mexicano tuvo un pequeño toque con Hamilton. Este último protagonizó una batalla encarnizada con su compañero de equipo, la cual se estiraría para toda la carrera. Con todo esto el Safety Car salió a pista.

La salida del GP de Japón | Fuente: Getty Images

Los comisarios sancionaron a Pérez con cinco segundos por adelantar bajo el coche de seguridad. La carrera del mexicano iba de mal a peor, y cuando el safety se fue, colisionó contra Kevin Magnussen y de nuevo obtuvo como recompensa cinco segundos. En la vuelta número 15, Red Bull decidió parar retirar el monoplaza. A partir de aquí muchos coches también se dieron por vencidos; Stroll en le vuelta 22 por problemas en el ala trasera, Sargeant en la 26, y su compañero de equipo, Alex Albon, en la siguiente. Bottas ya lo había hecho.

Bottas en la grava | Fuente: Getty Images

A todo esto, la batalla entre los Mercedes seguía. Alonso no consiguió adelantar en pista a Ocon y se frustró, es por esto que decidió parar. Checo Pérez, pese a ya estar retirado, se volvió a subir al monoplaza y parecía que iba a volver a la pista. En el giro 41, justo cuando Verstappen hizo la vuelta rápida, Pérez volvió a la carrera 30 vueltas más tarde. Pero, tras completar unos pocos kilómetros volvió a boxes para abandonar el GP definitivamente. En los últimos compases de la carrera, los Mercedes estaban peleando entre ellos. Mientras tanto Carlos Sainz se acercó. El equipo les comunicó que cambiasen las posiciones para defenderse del Ferrari. El madrileño consiguió adelantar a Russell. No obstante, «chilli» no consiguió adelantar a Hamilton.

Tras 53 giros, Max Verstappen se proclamó como el ganador del GP de Japón suma ya nada más y nada menos que 13 victorias esta temporada, igualando el récord de Michael Schumacher y Sebastian Vettel. Tras un fin de semana de parón, vuelven a la F1 los himnos oficiales de esta temporada, el de Países Bajos y después el de Austria. El trofeo del ganador de la carrera se encendió con la bandera del primer clasificado al darle un beso. En esta ocasión, Lando Norris no rompió nada de Verstappen en el podio. El neerlandés se llevó un puntito extra con la vuelta rápida; 1:34.183.

La escudería Red Bull celebrando el campeonato | Fuente: Getty Images

Gracias a este triunfo Red Bull ya puede celebrar su sexto campeonato. Los dos McLaren han vuelto ha subir al podio. Además, Oscar Piastri ha sido galardonado como piloto del día gracias a su primer podio en la F1. El bicampeón del mundo se puede proclamar campeón de nuevo en la carrera Sprint del siguiente Gran Premio, le basta con ser sexto.

Los McLaren celebrando el podio | Fuente: Getty Images

Con tan solo un Mundial en juego, los pilotos ya se centran en el GP de Catar, del 6 al 8 de octubre. Pese a que Verstappen pueda ganarlo incluso en la Sprint, ningún piloto levantará el pedal del acelerador.