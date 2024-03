En el exigente mundo de la Fórmula 1, cada piloto está sujeto a un examen constante y a la presión de demostrar su valía en la pista. Sin embargo, hay nombres que, a pesar de tener la oportunidad de competir en uno de los deportes más inaccesibles y con recursos abundantes, no son capaces de cumplir con las expectativas. Uno de esos nombres es, sin ninguna duda, el de Lance Stroll, cuyo rendimiento en la máxima categoría del automovilismo ha dejado mucho que desear y plantea serias dudas sobre su idoneidad en la parrilla.

Desde sus inicios en la Fórmula 1 en 2017, Stroll ha estado bajo el microscopio debido a su acceso privilegiado como hijo de Lawrence Stroll, multimillonario y actual propietario del equipo Aston Martin. A pesar de contar con uno de los respaldos financieros más fuertes de la parrilla, el joven piloto canadiense ha demostrado consistentemente una falta de competencia y habilidades que lo coloquen en la élite del deporte.

Stroll en categorías de promoción | Foto: Lance Stroll

Lance preparando una carrera | Foto: Lance Stroll

El gran problema

Uno de los aspectos más preocupantes del desempeño de Stroll es su inconsistencia. A lo largo de su carrera en la Fórmula 1, ha tenido destellos ocasionales de velocidad y habilidad, pero estos momentos brillantes son eclipsados por una serie de resultados mediocres y errores costosos. Su incapacidad para mantener un rendimiento sólido durante toda la temporada sugiere una falta de madurez y capacidad para adaptarse a las demandas cambiantes de la competición.

Además, las controversias que rodean su ascenso a la Fórmula 1 no hacen más que aumentar las críticas hacia él. El hecho de que su posición en el deporte esté en gran medida asegurada por su respaldo financiero, en lugar de sus méritos puramente deportivos, alimenta la percepción de que Stroll es más un producto de la riqueza que un talento genuino. Esto no solo socava su credibilidad como piloto, sino que también arroja una sombra sobre la integridad del deporte en su conjunto.

Lance Stroll celebrando la pole en Turquía | Foto: Lance Stroll

Los récords de Stroll

En 2024, Lance Stroll afronta su octava temporada en la élite del automovilismo y sus resultados serían envidiables por otros pilotos que no tuvieron su misma suerte. Sabemos de sobra que en el mundo de la Formula 1, la máquina es mucho más importante que las manos que la dirigen, pero eso no significa que el piloto no marque la diferencia.

El piloto canadiense es el segundo debutante más joven de la historia con 18 años y 148 días, solo siendo superado por Max Verstappen. Además, es el octavo piloto con más carreras disputadas sin conseguir una victoria y esta temporada podría acabar sexto.

Aun así, Lance Stroll también tiene ciertos registros positivos como ser el sexto piloto más joven en conseguir una pole position con 22 años y 16 días en el GP de Turquía. También es el segundo piloto más joven de la historia en conseguir un podio con 18 años y 239 días a los mandos de su Williams en el circuito de Azerbaiyán, en su temporada de debut.

Lance Stroll durante un Gran Premio | Foto: Lance Stroll

Una época de esperanza

Durante su etapa en Aston Martin, Lance Stroll ha tenido que verse las caras con dos campeones del mundo como son Fernando Alonso y Sebastian Vettel. Centrándonos en su comparativa con este último de manera bruta, Lance Stroll fue capaz de vencer a un cuatro veces campeón del mundo en carrera mientras eran compañeros de equipo. Esto no es algo que pueda hacer cualquiera.

Aunque en el cómputo general el piloto canadiense aportó menos puntos al equipo que Sebastian Vettel, Stroll demostró que podía realizar buenas carreras con un nivel de consistencia desconocido de él en la F1.

Comparativa Stroll y Vettel en 2021 | Foto: F1

Comparativa Stroll y Vettel en 2022 | Foto: F1

Comparativa general en carrera entre Stroll y Vettel | Foto: V9_podcastf1

Golpe de realidad

Tras estas buenas temporadas todo apuntaba a que el piloto canadiense estaba alcanzando un punto de madurez que todavía no habíamos podido ver, pero nada más lejos de la realidad. Con la llegada de Fernando Alonso al equipo verde tras la retirada de Vettel se vio de nuevo al Lance Stroll que no queríamos ver.

Durante la temporada 2023, el piloto asturiano arraso con el hijo del magnate sin que este pudiera poner oposición ante la gran diferencia de nivel entre ambos. La comparativa es escandalosamente abrumadora. Más del doble de puntos y ocho podios a cero dejan unas estadísticas de la temporada para el olvido.

Comparativa Alonso y Stroll 2023 | Foto: Studio Jes Racing

¿Merece estar en Formula 1?

Muchas son las voces que dicen que Lance Stroll no debería seguir dentro del mundo de la Formula 1. Los pilotos de pago han existido toda la vida y lo seguirán haciendo hasta que el automovilismo se convierta en un deporte accesible para todo niño que sueñe con ello.

Es cierto que desde las categorías inferiores llega una camada de muy buenos pilotos que tienen el talento para formar parte del gran circo, pero que todavía deben terminar de demostrar que son dignos de ello. Cada vez que un equipo ficha a un piloto, son muchas las variables a tener en cuenta: velocidad, gestión de gomas, inteligencia, y como no, el aporte económico que este trae de manera directa o indirecta.

A día de hoy es imposible encontrar un piloto que no sea de pago. Incluso Fernando Alonso, Lewis Hamilton o Max Verstappen lo son, pero al ser por patrocinadores personales los excluimos para que las estadísticas no asusten tanto.

Lance Stroll merece estar en Formula 1 hasta que un piloto consiga aportar más que él al equipo Aston Martin. Es cierto que su padre es el dueño del equipo y que, por ello, es prácticamente imposible moverlo de allí, pero así es este mundo.

Lance Stroll montándose en su coche | Foto: Lance Stroll

Podremos estar más o menos de acuerdo en que un familiar de un piloto pueda estar metido dentro de la propia competición siendo el dueño de una escudería, pero ese debate merece otro artículo diferente.

Lance Stroll, sin ningún tipo de duda, es un piloto con un gran talento y velocidad, pero que no consigue regularidad a la hora de demostrar. Como dijo la filósofa Ayn Rand, «El dinero es solo una herramienta. Te llevará a donde quieras, pero no te reemplazará como conductor.». Esperemos que el canadiense nos demuestre todo lo que lleva dentro para poder evidenciar que su trayectoria no es solo dinero.