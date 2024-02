El país árabe será el encargado un año más de dar el pistoletazo de salida a la competición. Esta vez con una peculiaridad, la carrera será en sábado (lo explicaremos más adelante en este artículo).

Será la primera de las 24 carreras del calendario, el más largo de la historia. Nos esperan largos meses de competición desde este fin de semana hasta el GP de Abu Dhabi el 8 de diciembre.

Test de pretemporada

Foto: F1.com

Baréin también fue el encargado de acoger los test de pretemporada, celebrados la semana pasada. Estas jornadas de pruebas, si bien no desvelaron demasiado de lo que puede pasar, nos dejaron algunas pistas considerables de cómo llegan los equipos.

A la cabeza de la parrilla, Red Bull. Los de Milton Keynes dominaron con puño de hierro los días de test, con un RB20 que verdaderamente asusta. Salvo sorpresa, la escudería de la bebida energética será la que vuelva a mandar en este 2024.

En el resto de la parrilla la situación de los equipos es bastante más dudosa e incierta, aunque también podemos sacar varias conclusiones.

En primer lugar, Ferrari parece haberse adueñado de la segunda plaza. Fueron bastante sólidos en los test y completaron su trabajo satisfactoriamente, pero no deben vender la piel del oso antes de cazarlo, no sería la primera vez que los de Maranello ilusionan en los test y decepcionan en carrera.

Detrás de Ferrari es donde aparecen la mayoría de las dudas, con Mercedes que parece estar escondiéndose y con Aston Martin y McLaren realmente cerca uno de otro.

En lo que respecta a la cola de la parrilla, el peor monoplaza parece Alpine. Desde el equipo ven un inicio de temporada bastante complicado, afirmando que el A524 es un coche lento, pesado y bastante difícil de conducir.

Una vez resumidas las pruebas de pretemporada, pasamos a explicar todo lo que se espera de este GP de Baréin.

Horarios y cómo seguir el GP de Baréin

La primera cita de la temporada 2024 se podrá ver en TV a través de DAZN F1 y mediante Movistar + en el canal de DAZN F1 (dial 69). Además, todo lo que pase en Baréin se podrá seguir aquí, en VAVEL.com.

Horarios (hora española)

Jueves 29 de febrero:

Libres 1: 12:30 - 13:30

Libres 2: 16:00 - 17:00

Viernes 1 de marzo:

Libres 3: 13:30 - 14:30

Clasificación: 17:00 - 18:00

Sábado 2 de marzo:

Carrera: 16:00 (57 vueltas)

Circuito Internacional de Baréin

El Circuito Internacional de Baréin (también llamado Circuito Internacional de Sakhir) volverá a acoger a los monoplazas más rápidos del mundo.

El trazado, inaugurado en 2004, cuenta con 15 curvas (9 a derechas, 6 a izquierdas) en el sentido de las agujas del reloj, tres zonas de DRS (después de las curvas 15, 3 y 10) y 5,412 kilómetros de longitud.

Además, la vuelta rápida histórica del circuito la sigue manteniendo Pedro Martínez de la Rosa. Una marca de 1:31:447 que le permite conservar su nombre en el trazado bareiní.

Fuente: Motorsport Stats

Este gráfico de Motorsport Stats muestra las peculiaridades del circuito.

La zona amarilla rayada representa las zonas de DRS, los rótulos rojos contienen la marcha recomendada y la velocidad media en cada tramo.

Los tres sectores están diferenciados, las curvas del primer sector están ilustradas en color verde, las del segundo en color azul y las del tercero en color rojo.

Neumáticos

Los juegos de neumáticos establecidos por Pirelli para este Gran Premio serán los C1 (neumático duro), C2 (medio) y C3 (blando), la gama de neumáticos más dura.

Foto: @pirellisport en X

La alta temperatura y abrasión de Baréin serán un reto para los pilotos y las gomas. El año pasado la estrategia utilizada fue de dos paradas en la mayoría de pilotos, variando entre blando-blando-duro y blando-duro-duro.

Información detallada (vía FIA)

Claves

Por otra parte, el circuito destaca por la importancia de la velocidad punta. Las cuatro largas rectas del trazado hacen necesaria una gran eficiencia del motor. Además, adelantar es relativamente fácil, con dos puntos claros de adelantamiento (curva 1 y curva 4) y una tercera zona en la curva 10, solo apta para valientes.

La evolución de pista es bastante grande, debido principalmente a la diferencia de temperatura que hay al pasar del día a la noche en una misma jornada (paso de libres 1 a libres 2 o de libres 3 a clasificación).

Por otra parte, la probabilidad de coche de seguridad es alta. Hay más de un 60% de posibilidades de que Bernd Mayländer (piloto oficial del coche de seguridad) tenga que entrar en acción.

¿Por qué la carrera es el sábado?

Tanto este Gran Premio como el siguiente en Arabia Saudí, serán un día antes de lo habitual.

La razón es de índole religiosa, el inicio del ramadán. El comienzo de esta célebre tradición islámica tiene una fecha distinta cada año, ya que depende del calendario lunar islámico.

Este año la celebración del ramadán comenzará el domingo 10 de marzo, día que debe ser plenamente respetado. La carrera de Arabia Saudí no será este día, los saudíes pidieron a la F1 adelantar la carrera un día para así dejar libre el domingo de ramadán.

Esta modificación del calendario desencadena otra, la que incumbe al GP de Baréin.

El hecho de que la carrera de Arabia Saudí sea el sábado 9 de marzo, provocaría que se incumpliera el reglamento si la carrera en Baréin fuera el domingo 3, ya que no se cumplirían los 7 días obligatorios de descanso entre carreras.

Este traslado de la carrera al sábado, afecta también al resto de sesiones. Los entrenamientos libres 1 y 2 serán el jueves y los libres 3 y la clasificación se disputarán el viernes.

Ganadores históricos

2004: Michael Schumacher

2005: Fernando Alonso

2006: Fernando Alonso

2007: Felipe Massa

2008: Felipe Massa

2009: Jenson Button

2010: Fernando Alonso

2011: *No hubo carrera*

2012: Sebastian Vettel

2013: Sebastian Vettel

2014: Lewis Hamilton

2015: Lewis Hamilton

2016: Nico Rosberg

2017: Sebastian Vettel

2018: Sebastian Vettel

2019: Lewis Hamilton

2020: Lewis Hamilton

2020 (GP Sakhir): Sergio Pérez

2021: Lewis Hamilton

2022: Charles Leclerc

2023: Max Verstappen

GP de Baréin 2023

La última carrera en territorio bahreiní se disputó el 5 de marzo de 2023. En ella, volvimos a ilusionarnos y a soñar gracias a ese espectacular podio de Fernando Alonso.

La victoria fue para Max Verstappen, su primer triunfo en este circuito que además fue la primera de las 19 victorias que logró en 2023.

Más atrás, se dieron interesantes batallas entre Ferrari, Mercedes y Aston Martin. Entre ellas, la de Alonso y Hamilton que desembocó en ese increíble adelantamiento del asturiano en la curva 10.

Este adelantamiento junto al que realizó a Sainz y la retirada de Leclerc, permitieron a Fernando compartir podio con los dos Red Bull.

Los resultados de la carrera fueron los siguientes:

Pronóstico

Todavía no se puede confirmar nada, ya que todo está por decidir. No obstante, sería un delito no poner a Red Bull como los favoritos a la victoria este fin de semana.

Es posible que Verstappen vuelva a ser el líder en solitario, Pérez no estuvo cómodo en los test y resulta complicado pensar en que puede plantar cara al holandés, sobre todo si tenemos en cuenta la temporada pasada.

El podio estará bastante caro, con hasta cuatro equipos candidatos a él a priori (Ferrari, Mercedes, McLaren y Aston Martin). Resulta francamente complicado adivinar cómo estarán ordenados estos cuatro, pero todo apunta a que Ferrari y Mercedes son los que mejor llegan a la primera carrera.

Más atrás, encontramos a Racing Bulls. La antigua escudería Toro Rosso se presenta con un coche bastante parecido al RB19B, algo que ha empezado a hacer saltar las alarmas en el paddock. Es bastante probable verlos dar la sorpresa en esta nueva temporada.

La gran incógnita es el Stake. Parecen estar en tierra de nadie, los datos de los test los sitúan en torno a la octava posición. La sensación es que aspiran a ser un equipo que pelee por entrar en Q2, al igual que la temporada pasada.

Entre los equipos que no parecen estar en posición de luchar encontramos a Williams, Haas o Alpine. Su pobre actuación en los test junto con su estado de forma en 2023, pronostican que será complicado alcanzar la zona de puntos en este Gran Premio de Baréin.

Sin embargo, por ahora todo son suposiciones. Habrá que esperar a las 16:00 horas del domingo para descubrir los resultados de un GP de Baréin en el que todo puede pasar.