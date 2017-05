La previa VAVEL Moto2: el mundo contra Morbidelli

Google Plus

Foto: Martín Velarde Falcón - VAVEL

El Campeonato del Mundo llega a Jerez y en Moto2 todos los pilotos de la parrilla tienen una idea en común: parar la racha de Franco Morbidelli. El piloto italiano se ha adaptado a la moto de este año a la perfección y forman un tándem que, hasta el momento, es invencible. Con 75 puntos de 75 disputados, Morbidelli llega a Jerez como líder con diecinueve puntos de diferencia sobre Thomas Luthi y 33 sobre Miguel Oliveira.

Morbidelli a una victoria del récord

Con la vitoria conseguida en el GP de las Américas, Franco Morbidelli igualaba el mejor arranque de la historia en la categoría intermedia, de conseguir alzarse con un triunfo en este Gran Premio, conseguiría superar un récord que, de momento, posee el malogrado piloto japonés Dajiro Kato. El italiano parece no tener rival en este inicio de campeonato y sabe que, una nueva victoria le daría aun más ventaja en la general. Sin embargo, Morbidelli no lo va a tener fácil, porque tiene a rivales que también están rodando rápido y que, además, van a querer parar la racha del italiano para no descolgarse en el mundial.

Luthi, Márquez y Oliveira, a por Morbidelli

Tres son los rivales que se lo pueden poner más difícil a Franco Morbidelli, Thomas Luthi, Álex Márquez y Miguel Oliveira. El piloto suizo Thomas Luthi ha realizado un gran inicio de temporada y se ha colocado como mejor piloto tras Morbidelli, Luthi está a tan solo diecinueve puntos del italiano y sabe que necesita una victoria y una mala carrera del italiano para recortar todos los puntos posibles y reengancharse al mundial.

Álex Márquez ha tenido un inicio de mundial desafortunado y, con un quinto, un cuarto y una caída está ya a 51 puntos de Franco Morbidelli. Sin embargo, en el pasado GP ya le vimos luchar por las posiciones delanteras y Álex buscará lograr su primera victoria en Moto2 delante de su público y empezar así a recortar puntos en el campeonato para conseguir una remontada que bien podría recordar a la de su hermano en Moto2 a Stefan Bradl.

Miguel Oliveira con la KTM es quizá la sorpresa de la temporada, con un chasis propio han logrado la aerodinámica suficiente para competir con la Kalex, Oliveira ya coniguió la pole en Argentina, un GP en el que fue segundo. Con 43 puntos en el campeonato, Oliveira es el tercer clasificado a 33 puntos de Franco Morbidelli.

Takaaki Nakagami es el otro piloto que podría disputarle la victoria a Morbidelli además de ser uno de los candidatos al podio con los tres mencionados anteriormente, el japonés ha logrado subir en dos ocasiones al tercer lugar del podio pero sumó un cero en Argentina que le perjudica en una clasificación general en la que ocupa el cuarto lugar con 32 puntos.