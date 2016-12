Anuario VAVEL 2016: Andrea Dovizioso, el luchador

Fotomontaje: MArtín Velarde Falcón

La temporada para Andrea Dovizioso comenzaba con buenos resultados, en Qatar consiguió un merecido segundo puesto tras aguantar casi toda la carrera en esa posición pese a las embestidas de Márquez.

Mala suerte. El desastre empezó en el Gran Premio de Argentina, el Circuito de Termas de Río Hondo vivió una última vuelta liderada por Márquez seguido de las Ducati de Dovizioso y Iannone El problema vino en la penúltima curva donde el ansia por el segundo puesto de Iannone hicieron derribar a su compañero de equipo y en consecuencia a él mismo. Como fue una carrera en donde hubo numerosas caídas, Dovizioso consiguió tres puntos al finalizar decimotercero. Pero la mala suerte no terminó ahí. Siguiente circuito, el Gran Premio de Las Américas, en vuelta seis en la curva 1 Dani Pedrosa perdía el control de su moto y no podía evitar irse al suelo y chocar contra Andrea Dovizioso quien automáticamente se quedaba fuera de carrera. Empezaba la frustración para el piloto de Ducati. Después vino la gira europea con el Gran Premio de España, en Jerez. Y de nuevo otro chasco, Andrea Dovizioso se veía obligado a retirarse de la carrera.

Primer error suyo: la vuelta 13 en Le Mans

Incredulidad. La siguiente cita fue el Gran Premio de Francia, celebrado en el famoso circuito de Le Mans, en donde Dovizioso empezó fuerte. El piloto se colocaba segundo por detrás de Lorenzo al inicio de la carrera pero en la vuelta 13 se fue al suelo por un error suyo, esta vez no le tiró nadie. El '4' de Ducati no se lo podía creer. Parecía que las cosas pintaban mejor a partir de Mugello, en donde acabó quinto. Pero en el Gran Premio de Catalunya no estuvo fino y terminó séptimo. Aunque ya no acumulaba más ceros, las sensaciones no terminaban de ser buenas.

Desesperación. Por si fuera poco, en Assen sumó otro cero tras caerse. También es cierto que las condiciones climáticas no favorecían, la fuerte lluvia obligó a interrumpir el Gran Premio. Definitivamente no era la temporada de Andrea Dovizioso. El último Gran Premio de la primera mitad de la temporada fue Alemania, en donde por fin tocó podio por segunda vez en el año. Su tercera posición en la carrera le hizo afrontar con otra mentalidad la segunda parte de la temporada.

Tras el parón estival, el calendario mundialista les llevó Austria, cerca de Zeltweg, en el renovado circuito Red Bull Ring. El Gran Premio de Austria supuso la décima cita del Campeonato del Mundo y el comienzo de la segunda mitad de la temporada. Además, marcó el inicio de los tres meses más frenéticos de todo el Mundial, pues los pilotos tendrían que competir al 100% en las ocho carreras que quedan para finalizar la temporada en Valencia. Durante todo el fin de semana las Ducati fueron muy rápidas en el Red Bull Ring por lo que los presagios para la carrera se cumplieron, Dovizioso acabó en el podio de nuevo, esta vez en segunda posición. El mal trago de la primera parte de la temporada parecía disiparse.

El quinto cero. El destrozo que sufría su goma le hizo entrar a boxes en el Gran Premio de la República Checa pero no le serviría de mucho porque se retiraba minutos después. En Gran Bretaña y en San Marino acabó sexto, en Aragón terminó undécimo pero en Japón otro gallo cantaría. El '4' de Ducati se hizo con la segunda posición, lo que le supuso un chute de energía extra que tanta falta le hacía para acabar la temporada luchando.

Esfuerzo incansable

La recompensa se acercaba. En Australia acabó cuarto, pero en Malasia le vino la gloria. Acabó primero en uno de sus circuitos favoritos, Sepang. Dovizioso se reencontró con la victoria en la categoría reina siete años después. El gran esfuerzo durante toda la temporada finalmente llegó a una carrera de acabarla. En Valencia finalmente acabó séptimo.

Tras el recuento de puntos después de Valencia, Andrea Dovizioso terminó quinto, igual que en la temporada de 2014 y mejorando en dos posiciones la del 2015. Por lo que en términos generales, el piloto italiano puede estar contento y satisfecho con el trabajo realizado.

La mejor enseñanza que ha podido tener el piloto esta temporada ha sido que todo esfuerzo tiene su recompensa y que por muy difíciles que se vuelvan las cosas, el sol siempre vuelve a salir. En cuanto al futuro de Dovizioso, el piloto renovó con Ducati pero cambia de compañero porque para 2017 le acompañará en el box Jorge Lorenzo.