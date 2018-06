Roger no da opciones

Google Plus

Hoy en cuartos de final se presentaba un partido bastante interesante en el que se enfrentarían el rey de la hierba, Roger Federer, y el argentino Guido Pella. Viendo los registros de cada uno se sabe que Guido Pella y Roger Federer son buenos sacadores, algo que viene muy bien en este tipo de superficies. Algo que es muy importante en este tipo de superficies y se repite mucho son los servicios y las subidas a la red.

El partido comenzaba con igualdad, con buenos servicios tanto por la parte de Roger como del argentino Guido. Es cierto que en el partido de la ronda anterior se observo a un Roger algo frío al principio del partido, pero hoy nada de eso. Roger comenzó con muy buenos servicios, caracterizados por una potencia no muy elevada pero con una muy buena colocación y efecto. Guido al igual que Roger estaba realizando un muy buen inicio, pero ya veíamos que dejaba en algunas ocasiones alguna que otra bola corta que era muy peligrosa para que su rival las aprovechase. Guido aguantó hasta el séptimo juego donde Roger fue capaz de romperle el saque al argentino. A partir de ese juego Roger puso el 'on fire' y no paró se conectar ‘winners’ y alguna que otra dejada.

El segundo set fue un calco de lo acontecido al final del primer set, vimos la mejor versión del suizo y ya en el primer juego donde servía Guido puedo hacer el primer break. Con el break en mano Federer se dedico simplemente a mantener el gran servicio que posee y el argentino no puedo hacer prácticamente nada.

Roger Federer ha vuelto a donde se le considera el rey, a la hierba y parece que empieza a mostrar su mejor versión después de haber estado más de 2 meses y medio fuera de las pistas. En lo próxima ronda se enfrentará al ganador del partido entre F.Lopez-Kyrgios