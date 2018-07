Carla Suárez: "Los torneos que quedan te pueden cambiar el año completamente"

La suiza Belind Bencic ha sido la responsable de que Carla Suárez Navarro haya dicho adiós a Wimbledon en la tercera ronda del torneo. Tras un set (6-1) donde apenas pudo plantar cara, la situación giró en la segunda manga y cayó en el tie break -7 a 6 (3)- después de aguantar el tipo de la mejor forma. A la finalización del encuentro, la canaria repasó sus sensaciones: "Creo que he perdido yo más que ha ganado ella. En el desempate no saqué como venía sacando los juegos anteriores y ahí perdí el partido..."

"En el primer set me puse muy nerviosa, no estuve nada cómoda con mi juego y a ella le bastó con poco. No tuve la fuerza necesaria. Vi la última manga muy de cerca, el momento de perder el partido ha sido muy triste", afirmó Carla, cabizbaja. Sin embargo, la canaria afronta con fuerza la gira veraniega nuevamente en pista dura: "América es muy importante. Torneos como Montreal o Cincinnati me gustan y el culmen es el US Open, donde están las mejores. Si estos torneos los encaras bien, te puede cambiar completamente el año".

A pesar de la derrota, Carla ha mejorado la segunda ronda que hizo el año pasado, por lo que sumará algunos puntos. En cuanto a los tres grandes torneos que restan, y que ella menciona, defiende solamente una ronda en Canadá y los octavos de final tanto en Cincinnati como en el US Open, por lo que deberá echar el resto en suelo estadounidense para no ver comprometida su posición el ranking. La número 26 del ranking WTA se encuentra en la 23ª posición de la carrera a Singapur, la cual está más peleada que nunca. Solo hace falta ver el cuadro de individual femenino con el que encara Wimbledon la segunda semana de competición.