Previa ATP 250 Newport: la gira de hierba dice adiós

El último torneo de hierba de la temporada será en Newport, el torneo americano dirá adiós a la gira de hierba hasta junio de 2019. A pesar de ser un torneo con poco beneficio económico el torneo contará con grandes sacadores como Muller o Karlovic y con tenistas que se desenvuelven bien sobre hierba como Mannarino o Zverev. El objetivo de los 28 tenistas que jugarán este torneo será suceder al vigente campeón John Isner que no jugará este año debido al desgaste sufrido en Wimbledon.

Mannarino primer cabeza de serie

El tenista francés será por segunda vez este año el primer cabeza de serie en un torneo sobre hierba, la primera vez fue en Antalya donde alcanzó la final. Sin embargo, el título ATP se le resiste a Mannarino, el francés ya ha perdido cinco finales y parece estar gafado en ellas. Esta vez Adrian volverá a tener la oportunidad sobre una superficie en la que está logrando buenos resultados, el francés debutará ante el ganador del duelo australiano entre Thompson y Duckworth. Mannarino tendrá en su zona del cuadro a Muller, Johnson y De Minaur, un sorteo algo desafortunado para el francés.

Mischa Zverev buscará repetir el éxito de Eastbourne

Zverev había cuajado un inicio de año para el olvido pero tras el título en Eastbourne la confianza del alemán parece haber regresado. Mischa se alzó con su primer título de la temporada en el torneo previo a Wimbledon y mostrando un gran nivel en él, derrotando a tenistas como Shapovalov y Johnson en sets corridos y tan solo cediendo un set en todo el torneo. El alemán tendrá una última oportunidad sobre hierba para poder repetir título sobre esta superficie aunque no tendrá un cuadro sencillo. Debutará ante el estadounidense Young o ante el canadiense Pospisil en la segunda ronda al estar exento de primera ronda al ser el segundo cabeza de serie. Lo malo para él es que tenistas como el finalista del año pasado Ebden o el jugador local Kudla están en su camino.

Ebden defenderá final

El tenista australiano ha demostrado que sobre hierba es capaz de rendir a buen nivel en torneos ATP. Este año ha alcanzado las semifinales en el torneo de Hertogenbosch y los cuartos de final en Halle. Ebden el año pasado contra todo pronóstico logró alcanzar la final en este torneo aunque Isner le acabó pasando por encima con su potente servicio. En esta edición el finalista de 2017 no tendrá al campeón en su camino, aunque su parte del cuadro no es que sea la mejor ya que tendría un posible encuentro con Harrison en cuartos de final o ante Zverev en semifinales. Además, su debut no será sencillo ya que se tendrá que ver las caras ante un tenista local, el que saldrá del encuentro entre Smyczek y Frantangelo. Lo único positivo para él es que será el cuarto cabeza de serie y no tendrá que jugar la primera ronda.

Última oportunidad para los sacadores

Los dos grandes sacadores presentes en este torneo son Gilles Muller e Ivo Karlovic, ambos jugaron la final de 2016 que acabó con victoria del croata en un partido de tres muertes súbitas que lo pudo ganar cualquiera. Sin embargo, dos años después no están en su mejor momento ni uno ni otro, Karlovic está teniendo que sufrir muchísimo para ganar partidos y está atravesando una muy mala racha de resultados que lo ha alejado de los cien primeros de la clasificación. Muller también ha perdido puntos al no defender con éxito su título en Hertogenbosch y tras haber caído en la segunda ronda en Wimbledon. Ninguno de los dos tendrá un debut fácil este año, el croata debutará ante De Minaur mientras que el de Luxemburgo lo hará ante Baghdatis.

Los estadounidenses buscarán suceder a Isner

John Isner este año no estará en el torneo de Newport, el tenista americano jugó el torneo el año pasado debido a su pronta eliminación en Wimbledon pero este año al haber alcanzado las semifinales el gran sacador estadounidense no disputará el torneo. El campeón del año pasado además acabó tocado su partido de semifinales ante Anderson que fue la semifinal más larga de la historia durando más de seis horas y media. Isner perderá los 250 puntos logrados el año pasado pero al haber alcanzado las semifinales de Wimbledon ha logrado 720 puntos por lo que en cuanto a puntos el americano ha salido ganando este año.

Este año Steve Johnson será el mejor preclasificado americano, el campeón del último torneo que se disputó en terreno estadounidense (en Houston) será el único tenista local que no tendrá que disputar la primera ronda. Ryan Harrison será el quinto cabeza de serie en este torneo pero a pesar de ello no tendrá un debut sencillo ya que se verá las caras con Mahut. Denis Kudla, semifinalista en Halle será el octavo cabeza de serie, el tenista local a pesar de no ser muy conocido es un gran tenista sobre hierba y logró alcanzar la segunda semana de Wimbledon tres años atrás, este debutará ante el belga Bemelmans.