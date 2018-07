Fognini se conviete en el primer finalista de Bastad

Google Plus

Fabio Fognini se ha clasificado para su primera final del Skistar Swedish Open de Bastad después de superar al madrileño Fernando Verdasco por 6-1 4-6 7-5 en un duelo que superó las dos horas de lucha, intensidad y sobre todo mucho espectáculo.

Las espectativas que levantaba este partido eran muy altas por el nivel de ambos jugadores, el espectáculo que dan en cada partido que juegan y, sobre todo, por la locura de partido que se atisbaba. El primer set fue seguramente lo peor de todo el partido, con un Fognini muy enchufado desde el primer juego y haciendo verdadera mágia con su raqueta. En cambio Verdasco no arrancó nada bien, con muchas dificultades para dominar con su servicio y no haciendo daño al resto para caer duramente por 6-1.

El segundo set parecía que podía cambiar el desarrollo del partido si el español paraba la inercia ganadora de su rival. Lo conseguiría hacer, pero el italiano volvió a recuperar su nivel y dejó en nada el break que había conseguido el madrileño. Verdasco no bajó los brazos y volvería a hacer un break que le sería nuevamente devuelto, hasta que la persistencia del ex número siete del mundo le otorgó nuevamente un break muy luchado que le permitía servir para partido. No falló y igualó el partido forzando el set decisivo.

Este set fue una verdadera locura, donde ambos jugadores batallaban todas las pelotas y cada juego era muy disputado. Fognini conseguía abrir brecha cada vez pero el español recuperaba terreno, llegando a pasar de un 0-2 a un 2-2, luego 4-2 y 4-4, donde Verdasco se agarraba al partido como podía y mostraba una actitud que no se le vé muy a menudo pero que potencia mucho su juego. Pese a todo, el italiano con 6-5 logró romper el saque de Fernando y ganar así un partido que posiblememente mereció más el español por lo que luchó para devolver el equilibrio al partido.