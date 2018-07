Fognini se corona en Bastad

Google Plus

Fabio Fognini rubricó una gran semana en Bastad levantando el título de campeón tras conseguir vencer en la final a Richard Gasquet. En una final con dos de los jugadores con más talento del circuito actual, el italiano se acabó llevando la victoria en tres sets pese a mostrarse algo irregular durante algunos tramos del partido (6-3, 3-6, 6-1).

No podían empezar peor las cosas para Fognini, que regalaba su primer saque del partido a un Gasquet que no desaprovechaba la oportunidad de ponerse por delante desde el inicio. Sin embargo, la reacción del italiano fue fulgurante, rompiendo el saque del francés en dos ocasiones consecutivas para convertir el 2-0 inicial en un 2-5 a su favor. El de Beziers ya no pudo rehacerse y cedía el primer parcial por 6-3.

El segundo set arrancó con un Gasquet salvando una situación límite, con un 0-40 en el primer juego. La reacción dio alas al francés, quien tras una sucesión de breaks se colocaba con 5-2 a favor y con un Fognini que seguía acordándose de la opción perdida. Poca historia más tendría este segundo parcial, que terminaba con el mismo marcador que el anterior, pero esta vez a favor del tenista galo.

A pesar de perder el set anterior, Fognini supo materializar la frustración en buen juego y en el set definitivo fue muy superior a Gasquet. El italiano se aseguraba rápidamente una ventaja de 3-0 que poco después ampliaría con otra rotura que le colocaban a tan solo un juego del título. Los nervios le jugaron una mala pasada en el último juego, donde salvó una bola de break y necesitó hasta cuatro puntos de partido para terminar sellando la victoria en una hora y 49 minutos de partido.

Fognini levanta así su segundo título del año tras ganar en marzo el torneo de Sao Paulo. El italiano aparecerá a partir de mañana en el puesto 14 del ránking ATP, a tan solo uno de su mejor clasificación de siempre.