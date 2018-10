Djokovic da una lección a Zverev y vuelve al número dos del mundo

Novak Djokovic ha vuelto a ser esa máquina imparable que no hace más que ganar, ganar y volver a ganar. El serbio dio un golpe de autoridad en la primera semifinal del Masters 1000 de Shanghai al deshacerse, en sólo 60 minutos de juego, del alemán Alexander Zverev, número cinco del mundo y cuarto favorito, por un esclarecedor 6-2 y 6-1. El teutón no estuvo a la altura y al mínimo momento delicado que tuvo en el partido, enseñó la bandera blanca y ni siquiera fue capaz de competir ante un Djokovic brillante tácticamente que comienza a recordar seriamente al tenista prácticamente invencible de los años 2011 o 2015.

24 errores no forzados por parte de Zverev, 15 más que Djokovic, al que no le importó acabar con sólo seis golpes ganadores

Como se preveía, este encuentro no tuvo nada que ver con el único precedente que había entre ambos jugadores hasta la fecha, la final del Masters 1000 de Roma donde Zverev inauguró su palmarés en esta categoría. El alemán pareció salir dispuesto a plantar batalla y en los primeros compases del partido se le notó más a gusto sobre la pista. Pero la mentalidad de Novak Djokovic ya vuelve a ser la de aquel chacal que dominó el circuito con puño de hierro durante cinco años seguidos. El serbio ni se inmutó y continúo con el plan establecido: no fallar ni una bola hasta provocar la desesperación de Zverev. Ésta llegó a partir del 2-2 del primer set. Hasta ese momento, el alemán sólo había cometido dos errores no forzados. Terminó con 24, ahí es nada.

El nuevo pupilo de Ivan Lendl encajó su primer mazazo del partido al perder su servicio en el sexto juego del primer parcial (4-2) y ya nada volvió a ser lo mismo. A nivel mental, Zverev no dio la talla simplemente, dejó de luchar, convirtiendo la semifinal en un auténtico paseo para Djokovic, que en una hora, sí, en sólo 60 minutos, dio carpetazo al partido por 6-2 y 6-1. El serbio acudía a Shanghai con la vitola de máximo favorito al título y con el objetivo, confirmado por él mismo en la rueda de prensa previa al inicio del torneo, de acabar el año en lo más alto del ránking. Pues bien, ya se encuentra a medio camino.

Con su pase a la final, la número 103 de su carrera y 46ª en un Masters 1000, Djokovic se asegura aparecer el próximo lunes como número dos del mundo, desbancando al suizo Roger Federer, vigente campeón y que, por tanto, no puede sumar ningún punto esta semana. Pero es que si finalmente se lleva el título, algo que perfectamente puede suceder viendo al nivel al que está jugando, se quedaría a sólo 215 puntos de la primera posición que se mantiene en poder de Rafa Nadal. Además, el serbio luchará mañana por su entorchado número 72 como profesional y el 32º de Masters 1000, números de leyenda de un jugador que ha vuelto por sus fueros y amenaza con imponer de nuevo su dictadura en el circuito ATP.