Previa ATP 250 Moscú: Rusia abre la gira indoor europea

Esta edición del torneo de Moscú quizá no cuente con los mejores tenistas pero sí que tendrá un cuadro muy igualado que traerá partidos muy disputados. Jugadores como Kyrgios, Medvedev o Khachanov tratarán de hacerse con un nuevo título. Damir Dzumhur tratará de defender el título logrado el año pasado tras una apretada final ante el lituano Berankis que este año no estará en el cuadro ya que no ha podido pasar la fase previa. La capital rusa buscará tener un torneo muy igualado como ya lo ha tenido estos dos últimos años.

Los locales, principales favoritos

Daniil Medvedev (segundo cabeza de serie) y Karen Khachanov (tercer cabeza de serie) son las principales esperanzas de la afición rusa para ganar el título. Los dos tenistas llegan en un gran momento de forma, sobre todo Medvedev que logró ganar el título en Tokio hace un par de semanas. Los dos tenistas están en la parte baja del cuadro por lo que podría haber un potencial choque entre ellos en las semifinales. De ellos dos depende que Moscú tenga un finalista local en esta edición de 2018. Ambos tenistas tendrán un debut sencillo en principio en la segunda ronda del torneo (exentos los dos de la primera ronda), Daniil jugará ante Lajovic mientras que Khachanov lo hará ante Rosol o Berrettini.

Kyrgios estará en la capital rusa

El tenista australiano jugará en Moscú por primera vez en su carrera con el objetivo de volver a ganar un título. Kyrgios se alzó victorioso en Brisbane en el primer torneo de la temporada pero ha sido incapaz en el resto de 2018 de ganar otro título. El momento de forma de Nick no es el mejor pero a un tenista tan talentoso como él siempre hay que tenerlo en cuenta. Kyrgios tendrá uno de los debuts más complicados de la semana ya que se verá las caras con el tenista local, Andrey Rublev. Dos jugadores muy espectaculares e impredecibles chocarán en la primera ronda de este torneo de Moscú.

Dzumhur defiende título

El año pasado en tierras rusas fue muy bueno para Dzumhur ya que logró ganar ambos títulos disputados allí, en San Petersburgo y en Moscú. Sin embargo, este año las cosas no han empezado bien en Rusia para el bosnio ya que cayó eliminado en octavos de final en San Petersburgo ante Stan Wawrinka. Dzumhur perdió una cantidad importante de puntos hace un mes en tierras rusas y buscará que la cosa no se repita esta semana. El campeón del año pasado estará en la parte alta del cuadro (la parte más asequible) y tendrá una buena oportunidad de mejorar las prestaciones que mostró en San Petersburgo. El bosnio debutará ante el tenista procedente de la fase previa Gerasimov.

Otros jugadores a tener en cuenta

Además de los ya mencionados hay tenistas que este año han ganado títulos y han hecho finales en torneos de este mismo nivel. Mischa Zverev ya sorprendió al mundo del tenis llevándose el título contra todo pronóstico en Nottingham, a pesar de tener un cuadro complicado podría cuajar otra gran actuación. Chardy tiene también una gran oportunidad, el francés será el séptimo cabeza de serie pero aun así tendrá que pasar por encima de Medvedev en los cuartos de final. El primer cabeza de serie esta semana será Cecchinato pero no es ni mucho menos uno de los favoritos ya que su experiencia en pista cubierta es muy limitada.

Otros franceses como Mannarino, Paire y Herbert pueden ser serios candidatos al título. Los tres han tenido grandes torneos esta temporada pero aún no han ganado uno en toda la temporada. Klizan, finalista en San Petersburgo buscará sorprender de nuevo a la afición rusa y jugar su tercera final esta temporada. Por último, el bosnio Mirza Basic ya aprovechó un cuadro igualado y de nivel medio el pasado mes de febrero en Sofía para ganar el título, este jugador tiene otra gran oportunidad esta semana para volver a alzar los brazos.