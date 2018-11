De Miñaur firma el pleno en Milán y deja sin opciones a Fritz

No hay trámite que valga para Álex de Miñaur. Pese a saberse ya clasificado para las semifinales tras sus dos victorias anteriores, el joven australiano no se dejó nada en su tercer encuentro y firmó un extraordinario pleno de triunfos en el Grupo B de las Next Gen ATP Finals. El segundo favorito del cuadro acabó con las opciones del cuarto, el estadounidense Taylor Fritz, al que doblegó por 4-3(8) 4-1 y 4-2 en 70 minutos de partido.

Fritz sólo se dejó dos puntos con su primer servicio, 25 de 27, pero sufrió mucho con el segundo, logrando un 32% de los puntos, 8 de 25

Consciente de tener que ganar sí o sí el encuentro y además hacerlo en tres o cuatro sets como máximo para pasar a semifinales, Fritz entró al partido más tenso de lo normal y gesticulando en demasía cada vez que perdía un punto. El norteamericano aguantó las embestidas de De Miñaur gracias a su primer servicio, pero era evidente que con la bola en juego, el australiano mostraba un punto más de superioridad. Aún así, la táctica estuvo cerca de salirle bien a Fritz, que consiguió su objetivo llegando al 'tie-break', en el cual dispuso de hasta seis bolas de set, 6-3 incluido. De Miñaur neutralizó todas y cada una de ellas y en su primera opción, con 9-8 a su favor, no perdonó y sentenció el desempate tras un error con la derecha de Fritz.

El estadounidense ya había gastado la vida que le quedaba. No tenía más remedio que ganar los tres siguientes sets para seguir con vida en el torneo, pero el bajón anímico de perder ese primer parcial lo dejó tocado, sin presentar demasiada batalla a un De Miñaur que, como en todo el torneo, se mostró muy sólido y de menos a más. El pupilo de Adolfo Gutiérrez logró su primer 'break' en el cuarto juego del segundo set, para cerrarlo a continuación por 4-1. El tercero terminó siendo más de lo mismo. Otra rotura, esta vez en el tercer juego, fue más que suficiente para el 'aussie', que puso el definitivo 4-2 en el marcador tras una hora y diez minutos de juego.

De esta manera, De Miñaur pasa como primero del Grupo B y se medirá en semifinales al español Jaume Munar o el polaco Hubert Hurkacz, que cerrará la jornada de hoy ante el otro gran favorito del torneo y también clasificado para semifinales, el griego Stefanos Tsitsipas. Andrey Rublev, actual subcampeón y con dos victorias en su haber en la presente edición, será el otro semifinalista de este Grupo B tras derrotar por la vía rápida al 'wildcard' italiano Liam Caruana.