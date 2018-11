Bryan y Sock completan un cuatrimestre histórico con el título en Londres

Quien le iba a decir a Mike Bryan que terminaría conquistando Wimbledon, US Open y ahora su quinta Copa de Maestros cuando su hermano Bob se lesionó en el mes de mayo y se veía obligado a perderse el resto de la temporada. Pero el mejor doblista de todos los tiempos encontró en su compatriota Jack Sock el mejor complemento para paliar la ausencia de su hermano gemelo. Juntos, han acabado siendo la mejor pareja de esta segunda parte de 2018 y además de los títulos en la hierba de Wimbledon y en su casa en Nueva York, hoy se han coronado como campeones de las Nitto ATP Finals de Londres. Los norteamericanos, que partían como quintos cabezas de serie, lograron imponerse al dúo galo formado por Pierre-Hugues Herbert y Nicolas Mahut, vigentes campeones de Roland Garros, por 5-7 6-1 y 13-11. En un final trepidante, los galos llegaron a salvar cinco bolas de partido pero en la sexta, una doble falta de Herbert les impidió suceder a Fabrice Santoro y Michael Llodra (2005) como la última pareja netamente francesa en ganar este torneo.

Aparte de la doble falta de Herbert en el punto de partido final, los franceses cometieron otras nueve, siendo su punto más débil en el día de hoy

Ambas parejas ya se habían visto las caras en la última jornada de la fase de grupos, con una clara victoria de los galos por un doble 6-2. Desde el principio se pudo comprobar que este encuentro no tendría nada que ver con aquel. La primera manga fue un toma y daca constante. Probablemente, hoy se medían las dos parejas que mejor coordinación y compenetración muestran en el circuito ATP. Los cuatro son grandes restadores y de ahí que hubiera multitud de oportunidades para romper. Con un gran globo de derecha, Mahut puso el 4-3 en el marcador pero, acto seguido, una doble falta suya provocada por la enorme presión que ejerce Jack Sock al resto propició el 'contrabreak' estadounidense (4-4). Pese a ello, los franceses se acabarían imponiendo en este primer set al conseguir otra rotura en el undécimo juego. Dos puntos gratis y un 'smash' por parte de Herbert permitieron a los franceses salvar un 15-40 y poner el 7-5 en el marcador tras 48 minutos.

Dio la impresión de que tanto Herbert como Mahut no podrían aguantar el nivel mostrado en el primer set durante todo el partido. En el segundo se produjo la esperada reacción de los estadounidenses, que pasaron de un 59% a un 100% de puntos ganados con primer servicio. El problema recurrente con las dobles faltas pasó factura a la dupla gala, que cedió en dos ocasiones su servicio y el set por un contundente 6-1.

Llegaba el match 'tie-break', el desenlace perfecto para una final que todavía tenía reservada le mejor. Sock y Bryan comenzaron a mil por hora y con una ventaja de 9-5 parecían tener el título en sus manos. Pero tuvieron que sufrir lo indecible para poder llegar a ese momento debido a la gran reacción llena de carácter de los franceses, que fueron capaces de salvar hasta cinco bolas de partido e incluso, disponer de una para ganar (11-10).

Sin embargo, su esfuerzo finalmente quedó en nada ya que Bryan y Sock voltearon nuevamente el resultado para obtener su sexto 'mach point'. Toda la presión volvía a estar en el saque de Herbert, el mismo con el que había cometido varias dobles faltas cruciales a lo largo del partido. El francés no conectó su primer servicio y su cara a la hora de servir el segundo ya anticipaba lo que pasaría unos segundos después. No le quedaba otra que arriesgar para evitar un fuerte resto de Sock pero la moneda salió cruz. Herbert cometió otra doble falta y con ello dio el título de Maestros a Mike Bryan y Jack Sock (13-11), que sólo en cuatro meses se han hecho con los tres últimos torneos más importantes que quedaban en la temporada. Sin duda, la guinda del pastel para estos dos hombres que, sin embargo, no volverán a jugar juntos de nuevo, al menos a corto plazo, ya que Bob Bryan ya se encuentra recuperado de su lesión en el hombro y volverá a unir sus fuerzas con su hermano Mike el año que viene.