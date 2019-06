Marketa Vondrousova: "Estoy muy orgullosa de mí misma"

Marketa Vondrousova no ha podido hacer historia en Roland Garros, ya que no se pudo llevar el título. La checa cayó ante Barty en la final y se tuvo que conformar con el trofeo de subcampeona, un gran logro que premia su gran torneo. Vondrousova ha sorprendido al mundo del tenis y ha quedado muy orgullosa de sí misma con su campaña en la edición de 2019 de este prestigioso torneo.

La derrota ha dejado triste a la checa, pero en líneas generales está contenta por su gran torneo: "Un poco triste porque perdí, pero han sido dos grandes semanas. Mi familia estuvo aquí, por lo que ha sido increíble para mí. Barty simplemente fue demasiado buena. Creo que ha jugado un partido increíble. No me ha dado opciones de nada. Me ha dado toda una lección. No me dejó hacer mi juego y fue mejor que yo en todo."

Los nervios no le pasaron factura a Marketa: "No he jugado nerviosa, simplemente ella ha sido mucho mejor que yo. Mucha gente ha estado enviándome mensajes y mi cara estaba en la televisión checa. Ha sido todo un poco extraño para mí. Estar en la final es algo importante para mí. Estoy orgullosa de mí misma porque solo tengo 19 años y he ganado seis partidos muy duros. Estas dos semanas han sido geniales para mí."

Vondrousova está muy orgullosa de su torneo: "No sé. Recuerdo el punto de partido con Martic, porque estaba muy nerviosa y lo disfruté mucho. También la semifinal, porque llegué a estar 3-5 abajo en ambos sets. He luchado mucho en cada partido. Estoy muy orgullosa."

Por último, esto hubiera sido lo que hubiese dicho Vondrousova hace dos semanas a quién le dijera que llegaría a la final: "Que está loco. Todavía no puedo creérmelo. Esto es algo inmenso para mí. Creo que esto no es algo que vaya a cambiarme la vida. Intento no pensar demasiado en ello y estar concentrada en mí. Será extraño porque ahora seré cabeza de serie en los Slams. Muchas cosas van a cambiar a partir de ahora. No puedo esperar para volver a casa y ver qué es lo que está por venir", finalizó.