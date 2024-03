Paso firme de Carlos Alcaraz, que sigue con un buen nivel de juego. Este martes ha derrotado a Lorenzo Musetti en los octavos de final tras un doble 6-3 en menos de una hora y media de partido.

Segundo duelo consecutivo para Carlos Alcaraz en menos de 24 horas. Aunque el murciano no ha notado el cansancio y ha vuelto a lograr la victoria por la vía rápida para acceder por tercera edición consecutiva a los cuartos de final del Masters de Miami.

Su idea fue arrancar bien del inicio como lo está haciendo en los últimos encuentros. Salió mejor de lo esperado incluso, porque ya en el primer juego logró el break. A partir de ahí le tocaba ganar con el servicio y esperar a atacar al resto. Con el 4-2 tuvo dos bolas de rotura, que no aprovechó, aunque sí logró volver a ganar al resto para cerrar el primer set. Una ventaja importante, ya que le permitía arrancar el segundo set sacando.

In cruise control 🤌



It's been a dominant display so far from @carlosalcaraz as he takes an opening set lead over Musetti, 6-3! @MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/pTqV02gxa6