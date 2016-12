Kokkinakis: "Las lesiones vinieron una detrás de otra, pero ya estoy cerca de estar al cien por cien"

Kokkinakis en el Mutua Madrid Open. (Foto: Dani Mullor / VAVEL)

Thanasi Kokkinakis era, junto con el rebelde Kyrgios, el tenista australiano que más prometía. En su juventud se veía un descaro similar al de su polémico amigo, pero con más cabeza que él. Así pues nadie dudaba en señalar a los dos tenistas como el futuro del tenis australiano, pero una año plagado de lesiones truncaron la evolución del joven australiano. En 2016 se limitó a una única actuación que fue su participación en los Juegos Olímpicos de Río, Kokkinakis no estaba ni mucho menos a su mejor nivel, pero no quiso dejar pasar el tren de los Juegos Olímpicos. Pero el año nuevo parece que le trae vida nueva al australiano y volverá a las pistas arropado por sus compatriotas en el torneo de Brisbane. Bien es cierto que jugará la modalidad de dobles junto con Jared Donaldson para ir cogiendo forma: “Será divertido jugar dobles con Jared. Hace tiempo jugamos juntos en los Challengers y estoy deseando volver a jugar con él”. Respecto a su vuelta al cuadro individual, dijo que espera estar en Sidney y probarse para el primer Grand Slam de la temporada.

Thanasi acudió a Brisbane para presentar el torneo junto con la legión de recogepelotas que contribuirán a que todo fluya en el torneo. A estas sombras de los tenistas, que pasan desapercibidos pero su labor es de agradecer por todos los jugadores, les dedicó unas palabras. "Yo nunca he sido recogepelotas. No soy muy bueno haciéndolo y no tengo ni idea de cómo lo hacen. A ellos no se les escapa una pelota. Están todo el partido ahí aguantando y todos los jugadores apreciamos su labro, por lo que estamos muy agradecidos", dijo el aussie.

Aparcando el acto oficial, los periodistas presentes indagaron sobre el estado de forma del tenista y quisieron saber si ya estaba recuperado de sus lesiones en el hombre, pectorales y muslo que le hicieron aparcar la raqueta en el 2016. "Ha sido un año brutal en cuanto a las lesiones. Venía una detrás de otra, pero ahora estoy muy cerca de estar totalmente recuperado y no veo el momento de volver a las pistas”. Habló de ese regreso y no dudó en señalar a Brisbane como el mejor lugar para volver a disfrutar del tenis y aseguró que, para él, “No hay un torneo ATP 250 en el mundo mejor que Brisbane".

Al final de la rueda de prensa no se mostró del todo optimista Thanasi. Confirmó que todavía no está al cien por cien, pero que está muy cerca de ello después de mucho tiempo. Sobre su participación en el Open de Australia no confirmó nada y afirmó que todo depende de cómo se encuentre jugando el torneo de Sidney, de su evolución en ese torneo dependerá su aparición en el primer Grande de la temporada.