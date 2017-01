Serena Williams: "No es mi mejor día, por suerte funcionó el plan B"

Serena Williams en el Open de Australia. / Foto: Zimbio.

Este lunes 23 de Enero, la gran Serena Williams se sinceraba frente a las cámaras del Open de Australia tras su dura victoria por 7-5 y 6-4 frente a la checa Barbora Strycova en casi dos horas de partido. "Probablemente no es mi mejor día, mis golpes no salían y por suerte funcionó el plan B". Con estas palabras abría Serena la entrevista tras no haber hecho ni de lejos uno de sus mejores partidos. La americana sufrió en un duro partido tanto física como mentalmente, en el que se impuso en parte gracias a su experiencia en este tipo de partidos.

Al ser preguntada por su próxima rival, Johanna Konta, añadía lo siguiente: "He visto mucho su juego, ella viene haciéndolo muy bien y no ha perdido todavía este año, o eso creo. Tiene un juego muy ofensivo, pero yo no tengo absolutamente nada que perder en este torneo, y he venido aquí para ganar." Sentenciaba la pequeña de las hermanas Williams advirtiendo a su rival de los peligros que le vienen. La verdad es que Serena no aplasta a sus rivales como si lo hacía en 2016, pero tiene un objetivo claro, el número uno. Esto solo podría conseguirlo ganando el torneo y sumando un Grand Slam más a su lista de trofeos.

"Lo de Murray me parece toda una sorpresa, es el número uno y para nada lo esperaba, aunque estas cosas de vez en cuando suceden. El partido de Kerber no pude verlo en directo, pero ya he podido ver que la alemana hizo todo lo que tenía en su mano, pero Coco jugó muy bien sus cartas, y se encontró con un partido cómodo, por lo que no fue tan sorprendente." Cerraba así la número dos del ránking WTA, en una entrevista en la que -valga la redundancia- estuvo muy serena.