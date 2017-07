Juan Martín del Potro: "No he podido romper su servicio en tres sets"

Juan Martín del Potro celebrando un punto durante el partido | Foto: Zimbio

Tras ni más ni menos que 321 días fuera de las pistas y caer hasta el número 338 del ránking ATP, Juan Martín del Potro dejó a un lado la cirugía en la muñeca izquierda a la que se tuvo que someter, recuperando poco a poco su mejor tenis para en este 2017 volver a ser un tenis peligroso en cualquier ronda sobre cualquier superficie. Con un balance de trece triunfos y siete derrotas en lo que va de temporada el argentino llegó a Wimbledon con ganas e ilusión, derrotando en la primera ronda del torneo británico al australiano Thanasi Kokkinakis por 6-3, 3-6, 7-6 y 6-4, accediendo por tanto a la segunda ronda, donde se tuvo que batir en duelo con el letón Ernest Gulbis, quien acabó con su andadura en el All England Club derrotándole por 6-4, 6-4 y 7-6 (3). Ahora, dejando a un lado lo ocurrido, Juan Martín del Potro ya solo piensa en rendir al máximo nivel lo que resta de 2017 tomando una importante decisión, como es la de contratar un entrenador que le ayude a mejorar.

"Para la próxima gira por Estados Unidos pienso ya poder contar con el entrenador que tengo apalabrado"

Como no podía ser de otra manera, Del Potro no dudó en elogiar la figura del letón Ernest Gulbis, quien fue superior en todo momento para llevarse la victoria sobre el tandilense. "Lo ha hecho muy bien, ha sacado muy fuerte durante todo el partido y yo no he podido romper su servicio en tres sets, es un rival muy peligroso sobre la hierba, jugar con sol es mucho más agradable que jugar con lluvia, además hemos bebido mucha agua. Me tomo como algo bueno cuando la gente me pide más, a mi o cualquier otro deportista, porque eso es que creen que puedes hacerlo mejor", comentó ante los medios de comunicación.

Juan Martín del Potro golpeando una bola desde el fondo de pista | Foto: Zimbio

Para terminar, Juan Martín del Potro anunció que su mejor nivel va poco a poco reapareciendo, teniendo que trabajar su estado físico al contar a partir de la próxima gira por Estados Unidos con un nuevo entrenador. "El año pasado, físicamente, sobre la última parte estaba mucho mejor pero todavía traía algunos problemas con la muñeca, ahora es como que se invirtió un poco, el revés va mejorando, pero físicamente no he podido entrenar tanto como quisiera, venir a jugar un torneo tan grande con la preparación que no es la ideal, no es lo mejor, si sigo manejándome como con la muñeca, teniendo paciencia y pudiendo hacer un bloque de entrenamiento fuerte, la muñeca me va a ayudar y ahí me voy a sentir en condiciones de sentirme pleno. Para la próxima gira por Estados Unidos pienso ya poder contar con el entrenador que tengo apalabrado", concluyó. Las próximas paradas de Del Potro serán Washington, el Masters 1000 de Canadá en Montreal, el Masters 1000 de Cincinatti y finalmente el Abierto de los Estados Unidos.