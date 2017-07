Muguruza: "La clave ha estado en el primer set, que podría haberlo ganado cualquiera"

Muguruza atiende a los medios tras ganar su primer Wimbledon y segundo Grand Slam. Foto: zimbio

Se cumplió la predicción que Serena Williams hizo tras ganarle la final de Wimbledon 2015 a Garbiñe Muguruza, en la que predijo que algún día la caraqueña levantaría el trofeo; y ese día llegó dos años después. Al otro lado de la pista estaba su hermana mayor, Venus Williams, a la que superó por 7-5 y 6-0 en poco más de una hora y cuarto.

Poco después de tener el trofeo en sus manos, una periodista le preguntó si quería dirigir algunas palabras a su entrenador, Sam Sumyk (ausente debido a su paternidad) y Muguruza, con una sonrisa de oreja a oreja y enseñando el trofeo a cámara dijo: here it is! (¡aquí está!). Tras la citada final de 2015 y la segunda ronda de 2016, el nombre de la hispanovenezolana ya figura entre las campeonas de Wimbledon. "Es asombroso mirar a esa pared de honor y verte junto a esos nombres de la historia del torneo" afirmó Muguruza sobre este particular.

Ya en zona mixta, Garbiñe comentó que "estoy muy feliz de ganar en este torneo. Antes de comenzar el partido estaba muy nerviosa, por la importancia que tenía un partido como éste. Serena hace dos años me dijo que algún día volvería a la final y que ganaría Wimbledon, pues esa predicción se ha cumplido. Ha sido un partido durísimo y la clave ha estado en el primer set, que podría haberlo ganado cualquiera".

Y así fue, ya que Venus desaprovechó dos bolas de set estando por delante con 5-4 y a partir de ahí empezó la desconexión de la mayor de las Williams, que mediado el segundo set prácticamente tiró la toalla.

En lo que respecta al partido, declaró ante los periodistas que "sufrí en el primer set pero seguí luchando. Estaba muy nerviosa. Es muy satisfactorio haber ganado así. He sabido restarle, ser agresiva y saber jugar los puntos importantes. He tenido agresividad y hambre de ganar los puntos".

Aunque su entrenador no estaba con ella y su lugar fue ocupado por Conchita Martínez, ello no significó que no hayan tenido contacto a lo largo de las dos semanas de torneo: "He hablado con Sam cada día y mi nivel de tenis no ha cambiado. Es el que traía ya de mi trabajo con él. Me ha gustado tener a Conchita en mi equipo porque nos hemos entendido muy bien y estaba esa coincidencia de que ella ganó a Navratilova con 37 años (en la final de Wimbledon 1994)".

Y, como no podía ser de otra manera, tuvo unas bonitas palabras hacia su adversaria: "Crecí viéndola jugar y es muy especial y emocionante ganar a alguien que ha sido un modelo para mí y que admiro".