Delbonis corta la racha de Ferrer

El tenis español se quedó sin representación nacional en el ATP de 500 de Hamburgo (Alemania) tras la derrota de David Ferrer ante el argentino Federico Delbonis en el partido de octavos de final que abría la jornada en una pista central techada a pesar de que fuera no estaba lloviendo. Delbonis, 81 del mundo y procedente de la previa, logró su primera victoria ante el español en un choque en el que se rehizo de un mal comienzo (remontó un 5-1 en contra en la primera manga ) y terminó venciendo por la vía rápida.

Ferrer no controló el número de errores no forzados. Hasta 32 cometió el español, 17 más que sus 15 golpes ganadores Ferrer continúo con su buen momento de forma en un inicio de partido en el que desarboló por completo a su rival. En menos de media hora, el alicantino se colocó con una inmejorable ventaja de 5-1 tras romper en dos ocasiones el saque de Delbonis. Ferrer tenía, aparentemente, el control total del partido. Con sus golpes desplazaba al argentino de su zona de confort pero con el set prácticamente perdido, Delbonis comenzó a soltarse, especialmente por el lado de su derecha. Con su mejor golpe el de Azul fue cogiendo la iniciativa de los peloteos y juego a juego fue recortando la desventaja.

La subida de nivel por parte de Delbonis la notó un Ferrer, cuya cuenta de errores no forzados subió de manera alarmante. El español no fue capaz de cerrar el set pese a que dispuso de dos servicios consecutivos para ello. Especialmente duro y decisivo fue el décimo juego, en el que Delbonis puso la igualada tras salvar dos puntos de set (5-5). El argentino se encontraba lleno de moral y aprovechó su momento para ser él el que finalmente tras una hora de juego, se llevara la primera manga por 7-5.

Delbonis sentencia a un alicaído Ferrer

El golpe moral de ceder un set que tenía en el bolsillo acompañó al español durante el resto del encuentro. Ferrer no supo olvidarse del rosco con el que cedió el primer parcial y, a pesar de comenzar mandando por 2-0 en el segundo, la confianza con la que había llegado a este partido había desaparecido.

Delbonis acabó con 19 golpes ganadores con su drive, por sólo siete de Ferrer Delbonis volvió a mostrar su mejor versión por detrás en el marcador y endosó otro duro parcial de cuatro juegos a cero al alicantino para ponerse con 4-2 arriba en la segunda manga. Sin embargo, al suramericano también le pudo momentáneamente la responsabilidad de verse por delante y no pudo consolidar su ventaja. Pero como ya decimos, ni eso logró levantar a un Ferrer que quería pero que ya no podía. El de Jávea volvió a ceder su servicio (sólo ganó uno desde el 5-1 del primer set) y esta vez su rival no dudó sentenciando el set y el partido por 6-3.

Delbonis, que con esta victoria iguala su mejor resultado de la temporada, los cuartos de final de Sao Paulo (Brasil), se medirá por un puesto en semifinales de un torneo en el que ya alcanzó la final hace cuatro años, al vencedor del choque entre el ruso Karen Khachanov, tercer cabeza de serie y el británico Aljaz Bedene.