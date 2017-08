Keys sale victoriosa de una dura batalla

Tras una semana de tenis en Toronto, las mejores jugadoras se trasladaban hasta Cincinnati para disputar un nuevo Premier 5. Este lunes se citaban en la primera ronda del torneo americano dos de las grandes tenistas estadounidenses en activo. Por un lado Madison Keys, décimo sexta favorita del evento, que acudía a la cita en la pista central después de conquistar el título en Stanford ante la que sería su oponente en su estreno en Cincinnati, CoCo Vandeweghe, quien además de sucumbir en la última ronda de Stanford ante su compatriota, también caía en primera ronda de Toronto. En definitiva, un partido abierto para el primer turno de la noche en el Western & Southern Open, esperando en la segunda ronda por la rusa Daria Kasatkina, una de las jóvenes promesas del tenis internacional.

Keys empieza pisando fuerte

Con la pista presentando grandes huecos, pero con un público ansioso por ver un interesante duelo entre dos tenistas de su país, la jornada de la noche hacía acto de presencia con el duelo entre CoCo Vandeweghe y Madison Keys, siendo esta última quien marcaría la tónica a seguir durante los primeros compases del choque. Keys entraba mucho mejor a pista, aprovechando que su oponente no conseguía meter los primeros servicios, disponiendo Madison de una bola de rotura en el primer juego del encuentro que conseguía salvar Vandeweghe.

Madison Keys golpeando una bola desde el fondo de pista | Foto: WTA Cincinnati

A la primera no pudo conseguirlo, pero tras solventar su primer saque, Keys volvía a presionar al resto, llevando a su terreno un 15-40, el cual tras no ser capaz de convertir la primera bola de rotura le dejaba una última bola de break que Keys no dudaba en transformar en el 2-1 que a continuación transformaría en un 3-1 con la consolidación del quiebre. De ahí en adelante nada cambiaría, los juegos irían pasando con más pena que gloria, puesto que Madison no flojeaba al saque y CoCo no inquietaba al resto, llegando así hasta el 5-3, momento en que al resto tenía su primera oportunidad de cerrar el primer parcial Keys. Vandeweghe no quería rendirse fácilmente, salvaba su servicio y pasaba la presión a la raqueta de Madison Keys, que con total templanza cerraba el primer asalto por 6-4 después de tan solo treinta y seis minutos de partido.

Vandeweghe no se rinde fácilmente y consigue poner contra las cuerdas a Keys desde el comienzo del segundo asalto

Tras unos minutos de descanso en los que Keys llamaba a su entrenadora, la cual le refrendaba lo realizado en la primera manga, el segundo asalto se ponía en marcha con Vandeweghe contra las cuerdas, asumiendo que tan solo le quedaba un set para caer eliminada, por lo cual entraba en pista con convicción, salvando su primer servicio para a continuación disponer de un 15-40 a su favor, el cual tras una doble falta de Keys le entraba su primera rotura del partido para irse hasta el 0-2. Pero no sería un camino de rosas el que tendría por delante CoCo, puesto que Madison al juego siguiente respondía haciéndose con una bola de rotura que no era capaz de convertir en un quiebre, viendo como su compatriota se iba hasta el 0-3.

Vandeweghe aprieta el puño para celebrar uno de los puntos conseguidos | Foto: WTA Cincinnati

Después de salvar su servicio en blanco, Keys continuaría inquietando a su oponente al resto, convencida de presionar a Vandeweghe para que esta fallara con su primer servicio, la gran arma de la americana. Lo intentaría Madison llegando a tener un cuarenta iguales, pero Vandeweghe salvaba los muebles yéndose hasta el 1-4. La intensidad bajaría, ambas tenistas sacaban adelante sus servicios hasta llegar al 3-5, momento en que Keys salvaba su saque para que la responsabilidad llegara a manos de Vandeweghe. Ni mucho menos le temblaría el pulso a CoCo Vandeweghe, que a pesar de tener que cerrar el set con su servicio, disponía fácilmente de un 40-15 que le catapultaba a llevarse la segunda manga por 3-6 y, por ende, forzaba el definitivo tercer set en la primera ronda del Premier 5 de Cincinnati.

Keys sobrevive con sufrimiento

Con las espadas en todo lo alto, la tercera y última manga se presentaba apasionante después de que Vandeweghe pasara por el baño y Keys demandara la presencia de su entrenadora. Las palabras de su coach hacían despertar a Keys, que tras solventar su primer servicio aprovechaba las dudas de su oponente para romperle el saque a las primeras de cambio para irse hasta el 2-0, siendo capaz a continuación de consolidar el quiebre colocándose con 3-0 y empezando lentamente a desquiciar a Vandeweghe, quien tiraba su raqueta contra el suelo con rabia.

Keys saluda al público tras la victoria conseguida | Foto: WTA Cincinnati

Para Keys no todo sería tranquilidad y comodidad como en los primeros juegos del tercer parcial, y es que CoCo se crecía al resto disponiendo de hasta dos bolas de rotura, consiguiendo que la última le llevara hasta el 3-2 para que empezara un nuevo partido por delante, puesto que Vandeweghe enfilaba su silla con convicción, mientras que Keys hacía lo mismo pero de forma totalmente opuesta, estando totalmente pensativa tras ceder su servicio. El echo de servir por detrás condenaría a Vandeweghe, que con 4-3 en el electrónico cedía dos bolas de rotura que Keys no dudaba en aprovechar para irse hasta el 5-3, teniendo la oportunidad de llevarse el partido con su servicio. A pesar de disponer de tres bolas de partido con un cómodo 40-0, Keys no sería capaz de cerrar el encuentro hasta su cuarta bola de partido con la ventaja, llevándose el tercer set por 6-3 y, por ende, hacerse con el acceso a la segunda ronda de Cincinnati por 6-4, 3-6 y 6-3 después de una hora y 56 minutos de partido.