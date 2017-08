Karlovic se lleva el duelo de cañoneros

Google Plus

El saque volvió a conducir a Karlovic a la victoria. Foto: Getty images

Un partido que se presentaba entre dos cañoneros del nivel de Tsonga y Karlovic solo podía comenzar de una manera, a base de golpes ganadores con el drive y de potentes saques. Vale que para el espectador pueda no resultar el tipo de juego más vistoso, sin embargo todos aquellos que disfrutamos del tenis no podemos dejar de asombrarnos ante demostraciones de poderío como las del francés y el croata.

Cada partido de Karlovic parece destinado al tie-break de antemano, enfrentarse contra el espigado jugador balcánico es toda una prueba de resistencia mental, y desde luego Tsonga puso la suya a prueba al inicio del encuentro, los dos primeros juegos con el servicio Ivo los resolvió en blanco, mientras que Tsonga hizo lo propio, no con la misma velocidad pero si con igual contundencia y es que Jo es de los pocos jugadores del circuito que le puede plantear un partido a palos al gigantón croata y tener más opciones que él de victoria. Prueba de ello es que fueron de Tsonga las primeras bolas de break que, sin embargo no pudo aprovechar (un ace a más de 215 kilómetros por hora se lo impidió). Karlovic salió reforzado de esta inusual situación de tener que luchar por mantener su saque de manera tan temprana y logró romper el saque del galo, no desde luego con un gran juego de piernas pero si con un cañón en el brazo derecho que actuaba cual martillo pilón para su beneficio, de esta manera se llegaba a la primera situación de ventaja: 3-2.

Karlovic arrollador

Los siguientes juegos se desarrollaron conforme al guión habitual una vez Karlovic logra quebrar el saque de su oponente. Dominio absoluto de los saques sobre los restos y sin apenas opción alguna de ruptura de los mismos, únicamente con 4-3 y saque favorable al croata Tsonga tuvo un 15-30 que Ivo se encargó de transformar en el 5-3 gracias a tres fabulosos saques. Con este panorama la resolución del set no tardó en llegar, Ivo Karlovic no tuvo más que hacer lo que mejor sabe para resolver a su favor el parcial: castigar a su rival desde el saque. Así que como no podía ser de otra manera cerró el definitivo 6-4 a su favor con un saque directo.

La segunda manga comenzó como un duelo del oeste, con ambos pistoleros desenfundando con rapidez y ejecutando su jugada con precisión, todos los juegos pasaban en un visto y no visto, sin apenas intercambios ni desgaste y con un considerable aumento de las estadísticas de puntos generados a través del primer saque, llegábamos al 2-2 de este segundo parcial con apenas 50 minutos de partido disputados. Los siguientes juegos siguieron continuaron a través de la misma senda tal y como queda reflejado en el hecho de que en el sexto juego Karlovic se servía de su undécimo ace para certificar el 3-3 en el luminoso.

Tsonga incansable en el esfuerzo

Pese a la desventaja y a la efectividad del jugador croata Tsonga no cejaba en su empeño de continuar en la pelea por el partido. Se impuso con su saque para colocar el 4-3 favorable para luego forzar el 40-40 en el servicio de un Karlovic que mostró aquí su versión más errática cometiendo hasta tres dobles faltas, pese a lo cual se llevaría el juego restableciendo la igualada. Las acometidas de Tsonga continuaban a pesar de la tensión de verse al borde del abismo con relativa facilidad y gracias a sus ya clásicas subidas a la red que a priori pudieran resultar cuasi suicidas pero que sin embargo le reportan grandes beneficios en momentos puntuales y que a esta altura del partido le sirvieron para mantener la ventaja hasta llegar al 6-5 favorable.

En el siguiente juego Tsonga tuvo su gran oportunidad disponiendo de una segunda bola de break que en este caso también suponía bola de set, sin embargo de nuevo el saque de la torre croata volvió a surgir para salvarlo del apuro y llevar el partido a su terreno favorito: el tie-break.

Ivo contraataca

El desempate comenzó con un Karlovic desatado, logró un mini break nada más comenzar para luego lograr dos saques directos consecutivos, Tsonga sin embargo mostró aquí su bravo carácter y sin amilanarse en absoluto salvó con suficiencia sus dos saques para luego ver como la séptima doble falta del croata ponía las tablas 3-3.

Los momentos de tensión llegarían pronto, Tsonga salvó de manera milagrosa una bola de partido con un segundo servicio perfecto que desató toda su euforia y esa garra que lleva paseando por el circuito más de una década. Luego Fue Karlovic el que con su 19º saque directo salvó la bola de set en contra. la tensión era absoluta, ran conscientes de cualquier mínimo fallo significaba el final. Este desempate se había convertido en una partida de ajedrez cuyo final se estaba alargando hasta la extenuación. Sin embargo aquí las de ganar las tenía Ivo y así fue. A la cuarta bola de partido logro el 11-9 definitivo con el que se llegó a la conclusión del encuentro y que le permite avanzar hasta 1/8 de final donde se las verá con el australiano Nick Kyrgios.