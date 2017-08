Halep resuelve un duelo incómodo ante Sevastova

Google Plus

Simona Halep sigue manteniendo sus opciones de cara a asaltar de una vez por todas el número uno del ránking WTA y con su victoria por la vía rápida ante la letona Anastasija Sevastova se ha clasificado para los cuartos de final del WTA Premier 5 de Cincinnati (Estados Unidos), torneo en el que la rumana parte como segunda cabeza de serie. Pese a no ser un partido brillante, Halep encontró la manera de deshacerse de su peligrosa rival en dos sets por medio de su consistencia y mayor regularidad en pista.

Los números demuestran el irregular rendimiento de ambas jugadoras: 14 golpes ganadores y 36 errores no forzados para Sevastova mientras que Halep acabó con 15 y 28, respectivamente El encuentro, el séptimo entre ambas jugadoras dentro del circuito WTA, fue una constante sucesión de errores no forzados y roturas de saque (ocho en 19 juegos). Sevastova, famosa por su excesiva gesticulación durante sus partidos, contagió con su irregularidad a una Halep que encajó un parcial de cuatro juegos consecutivos (4-2), tras comenzar 2-0 arriba. Pero como ya hemos comentado, la regularidad no es el punto fuerte de Anastasija Sevastova, una tenista de enorme talento pero con un grave problema a la hora de gestionar sus emociones. Tras ese momento de desconexión, Halep volvió a encontrar su juego y devolvió el parcial de 4-0 a su rival para cerrar el primer set por 6-4. Los dos últimos puntos reflejan la inconsistencia y fragilidad mental de Sevastova que entregó el set con una doble falta y un revés a la red.

Halep impone su consistencia

El segundo set fue más de lo mismo aunque con la diferencia de que, en esta ocasión, Halep mantuvo la iniciativa en el marcador de principio a fin. La tenista de Constanza comenzó fuerte y se situó con 3-0 en el inicio pero, dentro de su tremenda irregularidad, Sevastova tuvo un momento de inspiración recuperando la desventaja (3-2).

Esta es la tercera victoria de Halep sobre Sevastova en 2017 en otros tantos enfrentamientos Pero la letona volvió a carecer de consistencia e inmediatamente volvió a a ceder su servicio y esta vez en blanco. Esta vez ya no hubo vuelta atrás y Halep supo gestionar su ventaja para poner fin al encuentro por 6-3 tras salvar, eso sí, otra bola de 'break'.

La segunda mejor jugadora del mundo y también segunda favorita del cuadro buscará igualar su resultado del año pasado, las semifinales, ante la ganadora del encuentro entre la británica Johanna Konta y la eslovaca Dominika Cibulkova, séptima y undécima cabezas de serie, respectivamente.