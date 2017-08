Benneteau se deshace sin problemas de Herbert y será el próximo rival de Carreño

Google Plus

Julien Benneteau logró la victoria por 6-3 y 6-2 ante Herbert. El veterano francés fue muy superior en todo momento ante un Herbert con muchas dudas en su servicio, que muy probablemente acusó la falta de preparación debido a la final que juego ayer en dobles en Cincinnati. Bennetau que ha logrado su primera victoria en dos meses, se verá las caras con el campeón defensor en segunda ronda, Pablo Carreño.

Ambos tenistas muy flojos al servicio

A pesar de que estemos hablando de grandes jugadores de dobles y tener un buen saque es el pilar para ser un gran doblista, el nivel al servicio de estos fue realmente malo durante el primer set. Herbert salvó unas cuantas bolas de rotura en el primer juego evitando una rotura de salida. Los cuatro primeros juegos fueron para el sacador y posteriormente vinieron los malos juegos al servicio de ambos. En el quinto juego, Herbert comenzó con sus problemas para meter el primer saque en la pista y así subir a la red a las primeras de cambio, Benneteau tras desperdiciar de nuevo 15-40 rompió en su séptima oportunidad para coger ventaja.

Aun así, no pudo consolidar esa rotura en el siguiente juego debido a que Herbert contraatacó a pesar de perder previamente cuatro bolas de rotura a la quinta logró su primera rotura. La alegría no le duraría mucho al joven francés ya que volvió a ceder su saque en el séptimo juego. Las bolas nuevas ayudaron a Bennetau a mantener su saque y ponerse 5-3 arriba. El veterano no iba a esperar a su saque para cerrar el set, ya que rompió el saque de su rival por tercera vez consecutiva para llevarse la primera manga por 6-3.

Benneteau domina y se gusta

Este segundo set no tuvo nada de emoción, Herbert se fue del partido nada más encajar la primera rotura de este set y la cuarta de forma consecutiva en el encuentro, esta además fue en blanco. Bennetau logró 13 puntos de forma consecutiva entre el primer y cuarto juego del partido. Tras consolidar su saque en blanco y adelantarse 3-0, veíamos que el partido estaba completamente roto, además Benneteau volvió a romper el saque de Herbert por quinta vez consecutiva y por segunda vez en blanco. Es muy poco habitual y casi imposible ver a uno de los mejores jugadores de dobles del mundo perder su saque cinco veces consecutivas.

Herbert logró su segunda rotura del partido para poner el 4-1 en el marcador y consiguió por fin mantener su saque tras cinco roturas consecutivas encajadas. Benneteau mantuvo su saque sin problemas para ponerse con 5-2 y cerró el partido al resto con un gran juego final. El veterano tenista francés logró su primera victoria desde el 20 de junio y buscará dar la sorpresa en segunda ronda y eliminar al campeón defensor Pablo Carreño.