Pablo Carreño no defiende su corona

El español Pablo Carreño ha quedado eliminado del último torneo previo al comienzo del US Open, el cuarto Gran Slam de la temporada. El de Gijón hacía ayer su debut aquí, pero se encontró con un gran Benneteau que no bajó los brazos y dejó al español fuera del torneo. Con este resultado, Carreño-Busta cae en primera ronda del mismo torneo donde el año pasado se alzó con el título, y perderá una gran cantidad de puntos.

El español llegaba al torneo tras disputar los dos Masters 1000 previos al US Open, después de haber pasado por dos meses de lesión. Su actuación en ellos no fue la mejor posible, cayendo con Anderson en Montreal, y con David Ferrer en Cincinnati, no llegando a jugar los octavos de final en ninguno de los dos. Ahora Carreño llegaba a Winston Salem buscando reencontrarse con su mejor nivel para afrontar con confianza el último Gran Slam de la temporada, pero esta derrota le deja sin apenas preparación para ello. Por otra parte, el francés Julien Benneteau llegaba a la cita habiendo jugado tan solo dos partido desde que fuera derrotado en Wimbledon. El primero de ellos fue en Cincinnati la pasada semana, donde cayó estrepitosamente ante Christian Harrison, y el segundo fue en Winston Salem, derrotando en primera ronda a su compatriota Herbert.

El primer set comenzó con tres tempranas ocasiones de break para el tenista francés, pero no fueran aprovechadas, y quien golpeó primero fue Carreño consiguiendo la primera rotura. El español no fue capaz de mantener la ventaja y Benneteau devolvió el break de inmediato para forzar el 3-3. El set transcurrió calmadamente hasta llegar al tie break, que cayó del lado del francés.

La segunda manga comenzó con nuevas oportunidades de break para ambos, pero de nuevo, quien consiguió el primer break fue el español. Carreño mantuvo el break hasta disponer de saque para ganar el set, pero no fue capaz y vio como Benneteau igualaba el marcador. Con el marcador empatado a cinco, el francés rompió de nuevo el servicio del de Gijón, pero Carreño no se rindió y devolvió el break para así forzar el tie break. Esta vez la historia fue diferente y el tie fue para el español.

La manga definitiva comenzó con un nivel altísimo de Benneteau, que rompió hasta en dos ocasiones el servicio del español. El francés llegó a poner el 4-0 en el marcador y desde este punto Carreño solo fue capaz de maquillar el resultado para que el set acabase en un contundente 6-3 a favor del francés. Con este marcador final de 7-6, 6-7 y 6-3, Benneteau avanza de ronda y se enfrentará al coreano Hyeon Chung, que se deshizo del ruso Andrey Rublev.