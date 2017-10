WTA Finals 2017. Venus Williams: en busca su primer titulo del año

Google Plus

Fotomontaje: Diego Blanco - VAVEL

Ya definidas las participantes para el WTA Finals 2017 que se jugara en Singapur, se encuentra la inoxidable Venus Williams, que con 37 años sigue sorprendiendo y participando a gran nivel.

Venus, ganadora de 49 títulos individuales, siete de los cuales son Gran Slam, este año llega a esta cita de finde temporada sin haber ganado ningún título, sin embargo, ha tenido grandes presentaciones en los torneos donde se ha presentado, no es menor dos finales en Grand Slam, no menor también es su forma de clasificar, pues de todas las jugadoras que se presentaran es la que menos partidos ha tenido que ganar para estar dentro de las ocho mejores clasificadas.

Como resumen de su temporada se puede mencionar la gran participación que tuvo en Australia, donde llego a la final junto a su hermana Serena, torneo que terminaría perdiendo por un doble 6-4. Luego en Indian Wells pierde en cuartos de final contra Yelena Vesnina en un partido disputado a tres parciales. En Miami cae nuevamente, pero esta vez en semifinales contra la británica Johanna Konta en un encuentro muy cerrado.

En tierra no tuvo buenos resultados, Roland Garros la despedía en octavos de final, pero ya en Wimbledon, torneo que le ha dado más alegrías, lograba llegar a la final donde debe enfrentarse a Muguruza, se esperaba un partido disputado y con final incierto, pero con gran presentación, la española, se queda con la victoria en dos sets con un contundente 6-0 en el segundo set.

Después de esto prefirió jugar menos torneos y tuvo presentación donde no brilló demasiado, pero le esperaba y se preparaba para el US Open otro de sus torneos favoritos, donde se ha coronado dos veces campeona. Con buenas presentaciones llegó a semifinales donde debe enfrentarse a su compatriota, Sloane Stephens, quien en un extraño encuentro donde gana el primer set por 6-1 pero luego pierde por 6-0, termina cediendo en el tercer set por 5-7, Stephens se convertiría finalmente en la campeona del torneo. El año de Venus Williams viene sin grandes alegrías, pero con buenas presentaciones, a su edad sigue demostrando que puede ser favorita de los torneos donde disputa y por qué no de este torneo.