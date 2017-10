Dimitrov vuelve a la final de Estocolmo

Google Plus

Grigor Dimitrov se impuso a Fabio Fognini por 6-3 y 7-6 para alcanzar su tercera final en Estocolmo y su primera desde el 2014. Grigor (que aún no ha cedido un set en esta edición) se enfrentará en la final al jugador que le eliminó el año pasado y al vigente campeón Juan Martín del Potro.

Comienzo fuerte de Dimitrov

Dimitrov comenzó con buen pie al ganar el primer juego al saque con grandes servicios. En el siguiente juego Fognini superó un 15-30 al atacar con éxito con su derecha forzando los errores del rival y encontrando golpes ganadores. En el tercer juego del partido llegarían las primeras bolas de rotura, un error de revés de Dimitrov le daría la primera oportunidad de rotura al italiano, pero el búlgaro la salvo al igual que la siguiente, ambas tras errores no forzados de Fognini.

Finalmente, Grigor sacaría adelante el juego y lograría la primera rotura del partido en el cuarto juego tras un juego repleto de errores del italiano que acabó con una derecha en la red. Dimitrov consolidó y puso el 4-1 en el marcador. Fognini se llevó el sexto juego pero no se veía cómodo al resto, ya que Dimitrov en el juego siguiente logró el primer juego en blanco del partido y lo cerró con un saque directo. Fognini obligó al búlgaro a sacar para ganar el primer set con el 5-3 pero este no falló y volvió a lograr otro juego en blanco que acabaría con un saque que no pudo restar Fognini. 6-3 para Dimitrov en 36 minutos.

Cuatro roturas y una muerte súbita

Fognini comenzó el primer set de la peor manera posible con un juego repleto de errores donde cedería su saque tras una dejada que no paso la red. Grigor consolidaría la rotura con un juego en blanco que acabó con otra bola en la red del italiano. Fognini logró su primer juego del set con un error forzado de su rival. En el cuarto juego comenzó la reacción de Fognini y fue con un precioso globo, la rotura llegaría a la primera oportunidad y con un error de revés del búlgaro.

Fognini logró su tercer juego consecutivo gracias a un gran juego al servicio. El momento estaba con el italiano ya que volvió a romper el servicio y poner el 4-2 esta vez con un error de derecha del búlgaro que se encontraba muy fallón. Eso sí, Fognini fue incapaz de consolidar ya que Grigor golpeó el mejor revés de todo el partido en una bola de rotura y logró un golpe ganador para llevarse la rotura. Tras esto, el set no tuvo una nueva rotura y acabó en la muerte súbita. Grigor pasó apuros tanto en el décimo juego con el 15-30 y en el duodécimo con el 40 iguales, pero logró solventar ambas situaciones.

La muerte súbita comenzó con un mini-break tras un error de derecha de Fognini. Grigor logró los dos puntos al saque y puso el 3-0 en el marcador. Con 3-1, Fognini volvió a cometer otro error (esta vez de revés) y el búlgaro dobló su ventaja. Grigor con un buen saque puso el 5-1 y dejaba el partido bastante decantado en el cambio de lado. Fognini logró un mini-break para poner el 5-2 pero lo perdió en el punto siguiente y le dio cuatro bolas de partido al búlgaro. Dimitrov se llevó el partido a la primera tras un error en la red de Fognini.