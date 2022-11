Argentina tropieza en el primero de 7 pasos para lograr el sueño

La gran sorpresa del Mundial Qatar 2022 se presentó este martes donde Arabia Saudita acabó con la larga racha sin perder de Argentina y lo derrotó por 2-1, en juego del Grupo C de Qatar 2022.

Los dos primeros minutos fueron de emociones para los “gauchos” con la profundidad que brinda Ángel Di María y después de un rebote Messi probaba la primera con zurda para retar al guardameta Al Owais que juega en el Al Hilal y tiene experiencia en el mundial de clubes.

El partido se “torció” para los asiáticos cuando el juez Slavko Vincic de nacionalidad eslovena fuera llamado por el VAR para revisar un abrazo en el área sobre Leandro Paredes y que terminara derribando al futbolista de la Juventus, la decisión final era penal sobre Abdulhamid que ayudaba a “destrabar” el partido para los sudamericanos ¿Y para quien era el cobro? Pues para el capitán Lio Messi no hay otro y lo iba a transformar con un cobro casi razo sobre su lado izquierdo para engañar al cancerbero, poner el 1-0 y anotar al 10´ su séptimo tanto en Copas del Mundo.

Momento exacto del cobro de “la pulga” para engañar a Al Owais Foto: Twitter @SelecciónArgentina

Pasados los 20 minutos de juego y era otra vez la ex estrella del FC Barcelona que se ponía el segundo gol a la cuenta pero era anulado por posición adelantada, y no era la última vez que íbamos a mencionar la frase “anulado por offside” ya que serian hasta 3 tantos que no valían los últimos dos anulados a Lautaro Martínez uno de ellos realmente milimétrico.

Se terminaba la primera parte con 1-0 apenas después de un buen encuentro con una Argentina que pudo ir ganando por más pero que se encontró con una Arabia Saudita valiente y propositiva ante el resultado adverso.

Este duelo continuaba con “la maldición” de este mundial pues las lesiones eran ya tónica de Qatar 2022 y era el capitán y figura Saudie Salman Alfaraj el que ya no podía continuar y era sustituido por Nawaf Al Abed durante el tiempo añadido

Para los segundos 45´ el compromiso se iba a poner mejor la sorpresa era de el casaca 11 Saleh Al Shehri el hombre más adelantado de los “Halcones verdes” con el primer disparo en serio que fue cruzado de derecha desde el lado izquierdo del área para superar al “Dibu” Martínez y que cruzara dentro de las piernas de un “Cuti” Romero que se encontraba en el suelo, era el 1-1 en el virtual.

Pero la cosa no quedaba aquí los asiáticos aprovechaban la ventaja anímica para seguir atacando y Salem Al-Dawsari sacaba una genialidad de disparo tras un rebote que compite para ser el gol del torneo hasta el momento, acomodando el cuerpo para sacar un derechazo audaz de izquierda a derecha de la portería de Emiliano Martínez que alcanzaba a rozar el disparo pero no era suficiente y las víctimas del día de hoy ahora eran los victimarios después de un bien merecido esfuerzo para no solo empatar sino ya remontar el resultado.

Pasada una hora y 15 minutos de partido y Argentina hacía hasta 4 cambios buscando como mínimo la igualada y la oportunidad la tuvo cuando Al-Dawsari cometiera una falta en el borde del área y que le diera a Messi una posición de libre directo predilecta pero el “10” no lograría encontrar el balón y su disparo se marchó bastante por encima del marco defendido por Al Owais.

Los intentos sudamericanos seguían pero el drama llegaría en los minutos de agregado donde no solo veíamos una salvada en la línea sino también un desafortunado golpe en la quijada a Al-Shahrani que tenía que salir en camilla por el rodillazo accidental de su arquero hasta el pitido final en el 90+14´.

El duelo que detiene al planeta