Rafael Puente: "Nos plantamos con valentía y con personalidad"

Luego del empate conseguido en su visita a Ciudad Juárez, el entrenador de la Jauría, Rafael Puente, atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa.

El estratega de Lobos BUAP se mostró tranquilo, mas no satisfecho, por el empate conseguido ante los Bravos de Juárez, pues consciente de que su equipo visitó una cancha complicada, sabe que el punto sirve de poco tras la serie de descalabros que ha sufrido el conjunto licántropo.

"Entiendo que el torneo es joven todavía pero de cara a nuestras aspiraciones, un punto no es tan positivo. Las sensaciones que deja el encuentro sí son positivas, cabe recordar que venimos de tres derrotas consecutivas y me parece que en una cancha difícil, con un rival de jerarquía, nos plantamos con valentía y con personalidad, pero el resultado no nos satisface".

Asimismo, Puente del Río habló sobre la poca efectividad de su equipo jugando en casa, pues luego de tres partidos disputados en el Universitario BUAP, Lobos no ha podido sumar de a tres, cosechando un empate (ante Tampico Madero) y dos derrotas (ante Dorados y Coras).

"Tenemos que trabajar en eso, al ser locales jugamos con ansiedad, y es algo que suele traicionar cuando no la manejas de forma correcta y no la encausas hacia el beneficio que te tiene que generar. Esa ansiedad nos traiciona al ser locales, pensamos en hacer el 2-0 sin antes haber trabajado el partido y sin antes habernos adelantado en el marcador, es algo que tenemos que corregir. Lo más bonito de este deporte es que la revancha está muy cerca, tenemos una oportunidad el próximo martes para jugar una final y ganarla y lograr corregir ese detalle".

Finalmente, dejando de lado la posición en la que se encuentra la Jauría en la tabla general, el estratega mexicano confía en el accionar de sus pupilos y se muestra optimista de que podrán salir de la mala racha y comenzar a escalar peldaños en la calificación.

"Me preocupo más de las sensaciones que de los puntos, no nos corresponde ver la tabla porque estamos todavía lejos de los puestos que pretendemos ocupar, pero estoy convencido que jugando así, es cuestión de tiempo para que ocupemos los puestos que nos corresponden", finalizó.