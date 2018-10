Francisco Canales: “Vamos a pelear hasta el final“

Sin margen de error y con un duro golpe anímico es como llega Lobos BUAP a las últimas dos fechas de la competencia luego de la derrota del pasado sábado ante Necaxa, situación que reconoció el guardameta licántropo Francisco Canales, quien no pudo ocultar su molestia por el descalabro sufrido en el Universitario BUAP.

“Estuvo en nuestras manos, tuvimos casi todo el partido un hombre más y no pudimos reflejarlo en el marcador. Te quiebras por la impotencia, por la frustración de que trabajas día con día para la competencia de alto rendimiento, de que te entregas al cien por ciento y no se te da, por una u otra razón la pelota no quiere entrar“.

El próximo fin de semana, la Jauría visitará a Rayados de Monterrey con el único y firme objetivo de sacar las tres unidades que los mantengan con vida en la Liga MX, sin embargo, la aduana luce por demás complicada para los poblanos.

“Sabemos que todavía dependemos de nosotros, vamos a una cancha muy complicada pero creemos en nosotros, seguimos teniendo fe y tenemos pensado ir a ganar. Es el partido quizá más complicado en el torneo pero podemos ganar“.

Finalmente, ‘Paco‘ afirmó que el equipo deberá mostrar personalidad y no dejarse vencer por la presión que ha terminado siendo una constante los últimos meses.

“Estamos acostumbrados a la presión, esto es futbol profesional, vamos a pelear hasta el final para conseguir la salvación“, finalizó.