Michaell Chirinos: "Daré todo por el equipo"

Con la ilusión de trascender en el fútbol mexicano, el juvenil hondureño Michaell Chirinos platicó con el cuadro licántropo para revelar parte de su infancia en San Pedro Sula.

“Mis padres me buscaban, nunca me encontraban en la casa, porque estaba jugando fútbol con mis amigos, desde ahí empezó todo”, aseguró.

Michaell Chirinos destacó sentirse orgulloso por sus raíces en el país caribeño además de resaltar cosas importantes en su país.

“hay muchas cosas bonitas, tenemos muchos lugares que son turísticos, el clima es muy agradable, además de su comida”, platicó.

Para el futbolista proveniente del Olimpia, el apoyo de su familia ha sido fundamental durante su proceso además de presumir a sus res queridos la alegría que siente cada día al defender la playera de Lobos BUAP.

“Les comenté y mis papás estaban muy felices, es muy importante la base de alegría y de confianza que me brindaron, eso es motivante para mí y me llenó de confianza para venir aquí”, manifestó.

Por otro lado, el mediocampista catracho mencinó su sentir al representar a Lobos BUAP desde su llegada a tierras aztecas.

"Representa muchas cosas buenas, es el club que me ha dado la oportunidad de salir por primera vez al extranjero, voy a dar lo mejor de mi persona para que podamos triunfar todos”, reveló.

Michaell Chirinos detalló sus primeras impresiones tras haber debutado en el fútbol mexicano ante Santos Laguna el pasado fin de semana.

"Estuve un poco nervioso, que es algo normal, de ahí agarré confianza, el grupo me apoyó de la mejor manera, hicimos un buen partido, lastimosamente no sacamos el resultado que esperábamos, pero en lo personal me sentí contento, feliz y con mucha confianza”, mencionó.

Por último, el refuerzo de Lobos BUAP le envió un mensaje a la afición para este Torneo Clausura 2018.

"Les pido que me tengan mucha confianza, daré lo mejor por Lobos y estoy agradecido con cada uno”, finalizó.