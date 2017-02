Alan Pulido: "Hay que mejorar la contundencia"

Alan Pulido recibió la falta del penal del triunfo. (Foto: Alejandro Nava Aguayo | VAVEL México)

Luego de ser suplente en el Clásico Tapatío, Alan Pulido regresó como títular ante América en el Clásico Nacional donde realizó funciones diferentes a las acostumbradas como centro delantero en el ataque de Guadalajara.

"(Estuve) muy a gusto. Fue un partido más de sacrificio, no toqué mucho el balón pero corrí por todo el campo y cumplí con lo que me pidió Matías (Almeyda). Al final se generó una jugada de gol, la del penal y tuve dos oportunidades para marcar", mencionó Pulido referente a su actuación ante América.

El triunfo en este partido fue el primero para el atacante tamaulipeco en el Clásico Nacional: "El resultado me deja muy contento por el trabajo en equipo ante un gran rival como América".

Pulido lleva un gol en el torneo, no marca desde la Jornada 1 ante Pumas, sin embargo descarta presión en el equipo a pesar de la falta de contundencia: "No me desespero, lo bueno es que las oportunidades se estan generando. Me voy tranquilo pero con el pensamiento a mejorar en la contundencia".

El partido se definió con un penal anotado por Ángel Zaldívar luego de que Pulido recibiera falta de Pablo Aguilar. Cuando se le cuestionó si pensó en tirar la pena máxima, el '9' rojiblanco aceptó que sí planteó perdir el balón : "Lo tenía pensado pero estaba muy adolorido en la rodilla y al final de cuentas Zaldívar había marcado el penal anterior".

Guadalajara acumula tres victorias consecutivas, incluyendo Copa MX donde vencieron a Venados FC. Alan Pulido considera que Chivas lleva buen ritmo en el torneo, aunque todavía tiene que mejorar algunos aspectos: "El equipo ha ido sumando y eso es lo importante. El objetivo esta claro y hay que ir por el".

La tres unidades sumadas ante América permitieron al 'Rebaño Sagrado' escalar hasta la segunda posición, sin embargo Pulido toma el momento con calma: "Tenemos que ir partido tras partido para seguir sumando. Chivas esta para grandes cosas".