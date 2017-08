Francisco Canales: "Tenemos que estar los noventa minutos concentrados"

Pumas logró horadar la cabaña de Canales en dos ocasiones (Foto: Rodrigo Peña | VAVEL)

Lobos BUAP perdió el invicto en este Apertura 2017 a manos de los Pumas de la UNAM. Después del cotejo que acabó con marcador de 2-0, el arquero licántropo, Francisco Canales, habló con los medios de comunicación sobre el accionar de su escuadra.

“Lógicamente que nos deja una gran enseñanza. Creo que el equipo no mostró, sobre todo en el primer tiempo, lo que venía mostrando”, señaló.

El cancerbero surgido del Atlas de Guadalajara destacó que su equipo cedió el control del esférico al cuadro local, siendo un factor importante para la derrota.

“Creo que a Pumas no podemos darle la iniciativa de la pelota y eso nos costó muy caro, al final nos llevamos cero puntos de aquí”, comentó.

Además, fue enfático en recalcar que las situaciones extra cancha que vivió la institución durante la semana no fueron determinantes en el partido.

“Eso no afectó. Nosotros seguimos enfocados en la cancha, en sumar partido a partido para eludir el descenso lo más rápido posible”, agregó.

Al mismo tiempo, Canales no reprochó esfuerzo a su equipo, sino que atribuyó el descalabro a la falta de tenencia del balón.

“Hay veces que por más que quieres, el equipo no hace lo que venía haciendo. El equipo quiso, por ganas no quedó, pero no estuvimos acertados con la pelota. No tuvimos buena posesión y al final nos faltó eso”.

Similarmente, agregó que visitar el Olímpico Universitario es complicado por la temperatura, pero no quiso escudarse en ello para justificar la derrota.

“Pumas se hace fuerte aquí porque hay un gran calor. Su cancha es muy pesada, pero eso no es ningún pretexto. Nosotros también venimos de la altura y no tenemos ningún pretexto para hoy, quizás, haber sido más pasivos en el tema de apretar y de una presión alta”.

Finalmente, el guardameta recalcó que ante equipos de Primera División, especialmente con los llamados grandes, es importante no otorgar facilidades pues la calidad de sus jugadores es determinante en los resultados.

“No se puede regalar ni un minuto con estos equipos, con ningún equipo de Primera División. Si regalamos veinte o treinta minutos, nos va a salir muy caro y hoy eso nos deja de enseñanza. Si hacen una, te la meten. Tenemos que estar los noventa minutos concentrados con jugadores de esa calidad porque al final ellos marcan diferencia”, concluyó.