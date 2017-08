Rafael Puente: "Perdimos porque dejamos de jugar como Lobos debe de jugar"

La tarde del domingo 13 de agosto, los Lobos BUAP se enfrentaron al conjunto universitario de la UNAM para la jornada 4 del Apertura 2017, sin embargo y a pesar de los buenos resultados en partido anteriores, ésta vez la jauría regresó a casa con una derrota y una tarjeta roja en la recta final del encuentro.

Rafael Puente del Rio afirmó que los puntos que fueron determinantes para su primera derrota en lo que va del torneo, fue la falta de ciertos pilares que caracterizan al conjunto lobezno como lo son la intensidad, agresividad y la valentía.

"Dejó de ser intenso, valor trascendental de nuestro juego, dejó de ser atrevido, otro pilar de los valores que nos deben distinguir, en términos generales fue solidario pero no fue intenso ni atrevido y hemos repasado las posiciones largas con el análisis de los partidos, si nos ponen frente al portero, nos ponen con amplitud o nos permiten ser profundos, nos faltó tener paciencia, tener el balón, ser más precisos en la entrega, generar líneas de pase con la movilidad que exige nuestro modelo de juego y todo eso, al final se puede centrar en la intensidad, la agresividad y la valentía".

Con respecto al escándalo en el que se involucró a dos jugadores del plantel el timonel declaró que lo importante no es hablar de un jugador que aporta, sino el trabajo y el resultado que se crea en conjunto, por lo que dicho altercado no lo utilizará como escudo por el resultado ante Pumas.

“El hablar en particular de un futbolista siempre me incomoda porque yo privilegio el grupo y esto es un equipo y evidentemente todos somos igual de responsables por hoy no habernos comportado de acuerdo a nuestros valores, que Julián vivió un buen momento, si y a lo mejor es un futbolista que puede darle un valor agregado al juego, sin embargo esto es del grupo, de todos y todos somos responsables y no me atrevo a decir que no nos afectó, es muy fácil en escudarse y atribuir a esta situación penosa que se presentó, nosotros perdimos porque dejamos de jugar como Lobos debe de jugar, punto y final”.

A pesar del resultado en su visita al estadio de los Pumas, el técnico mencionó que lo visto en el encuentro se debe mejorar y eso solo se conseguirá con trabajo constante y autocrítica: “Es muy penoso que nos muestran la tarjeta roja pero yo presumo y con mucho orgullo que el equipo el torneo anterior en el ascenso, tuvo una sola roja y que al final le quitaron la suspensión a Amaury, una decisión incorrecta en ese momento del árbitro, es otro de los valores que no se pusieron de manifiesto”.

La tarjeta roja fue el detonante del partido, por lo que Puente aclaró que lo que se vivió dentro del terreno de juego no fue desesperación, sin embargo, reafirmó que la autocrítica y la humildad son indispensables para avanzar y corregir errores.

“Yo no calificaría como desesperación, las tarjetas habría que analizar cada una; queda claro que la decisión que toma Pedro para cometer una falta fue incorrecta, desesperación como tal no, creo que las piernas no nos respondieron acorde a cómo nos tienen que responder para nuestro modelo de juego, todo eso es enseñanza y todo eso en la medida que seas capaz de digerirlo y autocriticarlo de forma madura podrás corregirlo, lo bueno que me puedo llevar de la visita a una complicada cancha, es que encuentro en todo el grupo autocrítica y ganas de entender que solo la humildad y los valores que exhibimos en los partidos anteriores nos van a permitir trascender como equipo”.