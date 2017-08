Aldo De Nigris: gloria rayada, infortunio rojiblanco

Google Plus

(Foto: INFO 7)

Atractivo encuentro el que se espera este sábado en la cancha del Estadio BBVA, ya que Rayados va a recibir al actual Campeón del futbol mexicano, las Chivas dirigidas por Matías Almeyda.

En la historia de estos equipos se encuentra un jugador que portó ambas camisetas en su carrera, teniendo una trayectoria emblemática con los regios y todo lo contrario con la escuadra tapatía y que recientemente anunció su retiro de las canchas: Aldo De Nigris.

El delantero mexicano llegó a las filas de ‘La Pandilla’ luego de un pasado no muy bien aceptado por la afición albiazul, ya que fue parte de Tigres, el odiado rival en la Sultana del Norte. A pesar de las críticas, Aldo supo cómo enfrentar dicha adversidad y habló en el lugar indicado: la cancha.

De Nigris formó una de las duplas más letales del futbol mexicano en la era de los torneos cortos a lado del andino Humberto Suazo, llevando a Monterrey a conseguir un par de títulos, primeramente ante Cruz Azul en el Apertura 2009 y posteriormente ante Santos en el Apertura 2010.

Humberto Suazo y Aldo De Nigris | Foto: Récord

Además la internacionalización de Rayados fue parte de la fructífera primera etapa de Aldo en el equipo. Un tricampeonato de CONCACAF fue lo obtenido por los albiazules, destacando uno de los goles más importantes de De Nigris con Monterrey. Ante Santos en la Gran Final del 2013, el atacante en pelota parada fue el encargado de darle la vuelta a una serie que parecía liquidada por los Guerreros.

Lejos de quedarse en una zona de confort, Aldo tomó el reto de ir a Chivas, con la intención de mantener su buena racha goleadora, ya que en 175 encuentros con ‘La Pandilla’, registró 69 tantos. Sin embargo, las cosas no se le dieron de la mejor manera al ariete mexicano. Guadalajara no pasaba su mejor momento y los resultados no fueron los óptimos. Con un total de 55 partidos, solo pudo marcar 12 anotaciones.

Aldo De Nigris con los colores rojiblancos | Foto: Agencias

El destino le permitió a De Nigris regresar al club de la Sultana del Norte para vivir su segunda etapa en el ocaso de su carrera. Siendo ahora dirigido por Antonio Mohamed, Aldo tuvo menos cantidad de minutos ante la competencia de Rogelio Funes Mori y Dorlan Pabón, hoy referentes al ataque de Rayados.

Aldo De Nigris recibiendo instrucciones de Antonio Mohamed | Foto: Posta

Finalmente tras concluir el Clausura 2017, Aldo decidió ponerle punto final a su etapa como futbolista profesional, viviendo ahora una nueva experiencia como comentarista deportivo en Univisión Deportes.