Volta: Enrique Sanz (Euskadi-Basque Country) triunfa no Santuário de Santa Luzia

Correu-se esta quinta-feira a 7.ª etapa da Volta a Portugal, que ligava Montalegre e Viana do Castelo. A chegada coincidia com uma montanha de terceira categoria, o monte do Santuário de Santa Luzia.

A equipa W52/FCPorto impôs um ritmo violento ao longo da curta subida, não permitindo que ninguém saltasse do grupo antes da reta de meta. Aí a disputa foi entre os sprinters Daniel Mestre (Efapel) e Enrique Sanz (Euskadi-Basque Country) que haviam passado melhor a subida, com a vitória a cair para o ciclista espanhol.

A classificação geral mantém-se inalterada, na véspera de uma etapa com chegada a Braga que obrigará os ciclistas a subir duas vezes até ao Alto do Santuário do Sameiro já perto da linha de meta.