Antevisão dos Oitavos da Champions

Bayer Leverkusen x Atlético de Madrid

Depois de dominar o seu grupo, a equipa espanhola parte como a favorita para este jogo, tal como para a eliminatória. Na ressaca da eliminação da Taça do Rei frente ao Barcelona, o Atlético reagiu bem e vem de duas vitórias moralizadoras, onde marcou ao todo 7 golos. Os da casa também estão numa boa fase, vêm de duas vitórias com 6 golos marcados. Ambas as equipas têm baixas importantes, tais como Godin e Juanfran do lado dos madridistas e de Calhanoglu e Johnatan Tah do lado do Bayer. Espera-se um jogo bem disputado e com golos, que tem sido o que ambas a equipa têm vindo a fazer.

Manchester City x Mónaco

Jogo muito interessante de se acompanhar. Duas equipas com estilos parecidos, ambas gostam de ter a bola e de combinações no corredor central. O Mónaco chega a este jogo com o estatuto de equipa mais goleadora dos campeonatos europeus esta temporada (76 golos marcados em 26 jogos!) e esse é um aspeto que não passa despercebido a ninguém, com Guardiola a elogiar o trabalho da equipa monegasca e do próprio treinador Leonardo Jardim. Ambas as equipas chegam a este jogo depois de resultados completamente inesperados. O City não passou do nulo frente ao Huddersfield da segunda liga inglesa e o Mónaco não conseguiu levar de vencida a equipa do Bastia, penúltimo classificado da Ligue 1, empatando 1-1. Jogo que promete, com duas equipas que têm praticado um excelente futebol, mas o favoritismo recai para a equipa da casa.

FC Porto x Juventus

Os portistas vivem a melhor fase desta época, com 6 vitórias consecutivas. Por seu lado, a vechia signora não se fica atrás e está com 7 vitórias seguidas. Na defesa da Juventus não vão estar os habituais Barzagli e Chiellini, mas, como se sabe, soluções é o que não falta. O Porto vem com a confiança em alta, depois da goleada ao Tondela e com ambos os seus avançados a marcarem golos, André Silva e Soares estão em grande forma e combinam muito bem juntos. Quando se fala em golos, fala-se em Higuaín, e este é a maior arma da equipa de Turim, a par do mágico Dybala. Vai ser um jogo muito difícil para os azuis e brancos, mas o futebol é espetáculo e começa tudo igual. O favorito é sem dúvida a Juventus, mas o que se pode esperar é um excelente jogo de futebol, com duas equipas a querer jogar.

Sevilha x Leicester

Não, isto não é um jogo da Liga Europa. Sim, é verdade, o Sevilha este ano não vai ganhar a Liga Europa. Este é um jogo inédito na Champions (tal como todos os jogos em que participa o Leicester) e é o jogo que é mais difícil de prever o que vai acontecer. O campeão em título da Premier League está num péssimo momento e encontra-se um ponto acima da zona de despromoção. A verdade é que na Liga dos Campeões tem sido uma equipa completamente diferente, com exibições brilhantes e a dominar o seu grupo. O Sevilha vem de duas vitórias, chega moralizado e vai tentar pegar no jogo desde início. Os espanhóis são os favoritos, mas o ano passado o Leicester também não era favorito a nada na Liga Inglesa e veja-se onde acabou. Jogo para acompanhar com atenção.