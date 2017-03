Google Plus

Liga dos Campeões: Monaco e Atlético Madrid seguem para os 1\4 de final

No princípado do Monaco a equipa da casa tinha uma desvantagem de dois golos para anular, frente ao Manchester City depois da derrota na primeira mão por 5-3. E de facto a formação liderada por Leonardo Jardim, que teve Bernardo Silva a titular e João Moutinho a jogar os últimos dez minutos, entrou de rompante no desafio e aos oito minutos chegou ao golo por intermédio de Mbappe, a passe de Bernardo Silva.

Os monegáscos não tiravam o «pé do acelerador» e a seis minutos do intervalo foi a vez de Fabinho, aparecer na área e de pé direito rematar para o 2-0. A eliminatória mudava de lado e cabia agora ao City trazê-la de novo para si. E assim foi, no regresso dos balneários o conjunto inglês apareceu transfigurado para melhor e fez o 2-1 por Leroy Sane ao minuto 71'.

O conjunto de Pep Guardiola estava novamente na frente da eliminatória, mas essa liderança durou apenas seis minutos, já que na sequência de um livre directo Bakayoko saltou mais alto que todos na área e de cabeça fez o 3-1, que dava novamente o apuramento aos franceses. O City acusou o golo e até final não mais conseguiu levar perigo às redes de Subasic. O Monaco garantia assim o apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Em Madrid, o Atlético trazia uma vantagem de 2-4 da Alemanha sobre o Bayer Leverkusen e na partida desta noite os «colchoneros» limitaram-se a fazer uma gestão do jogo, nunca dando hipótese ao conjunto germânico de pensar em reentrar na eliminatória. Não foi por isso de estranhar que o encontro tenha terminado da maneira que começou, com um 0-0.

Estão assim encontradas as oito equipas que vão disputar os quartos-de-final da liga milionária, são elas Barcelona, Real Madrid, Juventus, Bayern Munique, Monaco, Atlético Madrid, Leicester e Borussia Dortmund.