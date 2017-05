Antevisão: Manchester United x Ajax

Manchester United e Ajax são os finalistas da Liga Europa e defrontam-se esta quarta-feira, dia 24 de Maio, em Estocolmo, na Suécia.

A equipa treinada por José Mourinho teve de eliminar o Celta de Vigo, enquanto que o Ajax eliminou o Lyon do português Anthony Lopes, em partidas onde nenhuma das duas equipas teve trabalho facilitado. O Manchester foi a Vigo vencer os espanhóis por uma bola a zero, mas empatou a uma bola em casa e passou uns minutos finais de aflição, pois o Celta desperdiçou uma oportunidade incrível mesmo em cima do apito final. Já os holandeses venceram o Lyon em casa por 4-1 mas em França o jogo mudou de figura e foi a equipa de Anthony Lopes a vencer o Ajax, mas desta vez por 3-1. Valeu o resultado da primeira mão.

É a quarta final europeia de José Mourinho, depois de ter ganho a antecessora Taça UEFA pelo Porto em 2003, a Liga dos Campeões ainda com os dragões em 2004, e com o Inter em 2010. Eric Baily (devido a castigo) e Zlatan Ibrahimovic (devido a lesão) são algumas das baixas do Manchester United para o jogo de amanhã, assim como Marcos Rojo, Ashley Young e Luke Shaw, numa partida em que é o tudo ou nada para o Manchester United e para o técnico português. A equipa inglesa desiludiu na Premier League e conta com a Liga Europa para "salvar" a época.

Já o Ajax, terceiro no campeonato holandês, pretende reescrever a História do clube na Europa, uma vez que, apesar de ter História nas competições europeias, tem vindo a perder prestígio.

Ambos têm o seu objetivo, que é vencer, e por isso espera-se um jogo bem disputado e muito calculista. Nenhuma das equipas se pode dar ao luxo de cometer erros, pois se o fizer poderá ser a sua sentença. O United é favorito e os holandeses parecem ter uma equipa ao alcance dos red devils, já que o Ajax provou, na sua caminhada até à final, que ainda tem uma palavra a dizer.