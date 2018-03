Vitória das Águias ao ritmo de Jonas

Num jogo bem disputado, os encarnados bateram os vimaranenses por 2-0 e assumiram temporariamente a liderança da Liga NOS. O avançado Jonas voltou a ser fundamental ao marcar os únicos dois golos da partida, destacando-se como melhor marcador do campeonato com 33 golos.

Com o habitual onze titular, o Benfica entrou a ‘meio gás’, criando poucas ocasiões de real perigo à baliza de Miguel Silva. Com a linha defensiva quase sempre composta por cinco homens e muito recuada no terreno, o Vitória pouco ou nada incomodou ofensivamente os encarnados, contudo defensivamente mostrou-se uma equipa sólida, vigiando muito bem os atacantes adversários.

Num primeiro tempo sem grandes oportunidades de golo, o maior momento de tensão no Estádio da Luz aconteceu à beira do intervalo quando, aos 45 minutos, João Aurélio corta o lance com a mão e é assinalada grande penalidade. Carlos Xistra precisou da ajuda do VAR, mas confirmou a grande penalidade que Jonas não desperdiçou, pondo assim as Águias na frente do marcador.

Após o descanso, os mesmos 22 jogadores regressaram ao campo para retomar o jogo. Maioritariamente num ritmo de jogo baixo, o Benfica não procurou com urgência o segundo golo e ia deixando o tempo passar.

Até aos 60 minutos, as duas melhores ocasiões do jogo foram de Grimaldo, com o espanhol a ver o seu golo negado pelo guardião do Vitória. O golo da tranquilidade não aparecia e Rui Vitória decidiu arriscar no 4-4-2, substituindo Cervi por Raúl Jiménez. O mexicano mexeu com o jogo e Jardel, após a cobrança de um canto, cabeceou muito perto do poste da baliza de Miguel Silva. O Benfica ia ameaçando o segundo golo e, aos 78 minutos, após um cruzamento de letra de Jimenez, Jonas encostou de cabeça para o fundo das redes.

Até ao final o resultado não se alterou e o Benfica alcançou os 71 pontos na Liga, mais um que o F.C.Porto que só joga na segunda-feira no Restelo, e mais seis que o Sporting que perdeu em Braga por 1-0.