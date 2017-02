Moreirense x Sporting : Sofrer, recuperar e vencer

| Foto : Mais Futebol

O Sporting foi até Moreira de Cónegos e regressa a Lisboa com mais 3 pontos no bolso, mas a verdade é que nem tudo foram rosas na viagem até ao norte e foi preciso esperar pela segunda metade para ver os leões jogarem como deve de ser.

Entrar bem, sofrer, marcar e perder a sorte

Do lado da equipa visitante o destaque esteve mesmo no regresso de William Carvalho e Bruno César no onze inicial, com ambos os Ruiz a fazer companhia na frente a Gelson e Bas Dost... Os leões estavam prontos, mas foi o Moreirense quem rugiu primeiro.

Na estreia de Sougou a titular, os cónegos ainda mostraram algumas dificuldades iniciais, mas ao minuto 17' foram Bruno César e Patrício a darem uma ajuda.... Depois de um remate de Drame o desentendimento entre os dois jogadores do Sporting deu mesmo o golo à equipa de Augusto Inácio....

O Sporting reagiu bem e o jogo estava acesso, tão aceso que ainda antes dos 45' houve mais dois golos. Do lado leonino foi a vez de Alan Ruiz voltar a fazer o gosto ao pé e bater Makaridze aos 40'. Depois de um cruzamento de Bas Dost o argentino rematou forte e, de primeira bateu o guarda-redes cónego sem qualquer dificuldade.

Cauê marcou a grande penalidade que deu a vantagem ao Moreirense ainda antes do intervalo | Foto : MaisFutebol

Empate restabelecido, mas não por muito tempo. Na sequência da reposição de bola foi Patrício quem derrubou Boateng na grande área. Chamado a marcar, Cauê repôs os cónegos na frente ainda antes do apito para o intervalo.

Contra a muralha, marchar... marcar

Na segunda parte tudo mudou, o Moreirense atrevido encostou-se à baliza e apesar das inúmeras tentativas o Sporting continuava a perder com um golo de diferença e só depois da entrada de Podence é que as coisas tomaram o rumo desejado.

Aos 68' e depois de um remate fortíssimo de Podence a embater no poste, que obrigou Makaridze a esticar-se para negar o golo, a bola foi mesmo em direcção aos pés do melhor marcador da Liga e com tempo para tudo, Bas Dost restabeleceu o empate uma vez mais.

Adrien Silva voltou a marcar com a camisola do Sporting | Foto: MaisFutebol

Até ao final da partida, destaque também para o golo de Adrien Silva, o capitão do Sporting aproveitou a combinação de Gelson e de Schelloto e sem medos atirou colocado para o fundo das redes fazendo a cambalhota necessária no marcador para garantir os 3 pontos que seguram o 3º lugar da tabela com mais 4 pontos que o Sporting de Braga.