Liga NOS: Bas «bis» Dost dá vitória ao Sporting sobre o Nacional

Google Plus

Bas Dost bisou na vitória leonina (Foto: tarafdari.com)

Foi uma partida que valeu pela primeira parte. O Sporting entrou bem, pressionante e com muita bola frente a um Nacional desesperado por pontos, que lhe permitam sair dos lugares de descida. No entanto os leões mostraram cedo, que queriam ganhar e logo ao minuto 12' na marcação de um pontapé de canto no lado direito, Bryan Ruiz colocou a bola na cabeça de Bas Dost e o holandês fez o 1-0.

Logo a seguir foi Gelson Martins a estar perto do golo, mas o remate saiu ao lado. O Nacional respondeu depois dos vinte minutos num excelente pontapé de Mezga, com a bola a tirar tinta ao poste esquerdo de Rui Patrício. Perto da meia hora viu o auxiliar anular-lhe um golo, num desvio ao remate de Gelson Martins, mas a onze minutos do intervalo o camisola 28, bisou mesmo, numa jogada onde só ele conseguiu descobrir a nesga onde devia colocar o esférico.

No regresso dos balneários a partida caiu de qualidade, muito devido à gestão que os leões fizeram, limitando-se a fazer circulação de bola até porque a formação insular pouco ou nenhum perigo criava a Rui Patrício. Os momentos de maior realce surgiram através da meia distância, primeiro Alan Ruiz obrigou Adriano a uma boa intervenção, enquanto no outro lado foi Tiago Rodrigues a responder da mesma forma, com o guardião leonino a socar a bola.

Nem as entradas de Daniel Podence e Bruno César trouxeram alguma agitação ao desafio, e por uns instantes ouviram-se mesmo assobios em Alvalade. No final vitória justa do Sporting, que resolveu cedo um encontro que podia tornar-se complicado e soube depois fazer uma gestão do mesmo, da maneira que mais lhe conveio.