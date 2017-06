Taça das Confederações: Golo de CR7 dá triunfo sobre a Rússia

Google Plus

Cristiano Ronaldo fez o golo da vitória

Portugal entrou da melhor forma na partida e logo aos oito minutos, fixou o resultado final, quando após um centro de Raphael Guerreiro encontrou Cristiano Ronaldo ao segundo poste, que de cabeça fez o golo da vitória.

Os comandados de Fernando Santos dominavam por completo a partida, com mais posse de bola, perante uma Rússia que se mantinha na expectativa, tentando sair em contra-ataque.

No entanto Portugal mostrava-se forte e Cristiano Ronaldo travava um duelo com o guarda-redes Akinfeev, que à excepção do golo levou sempre a melhor sobre o capitão português.

Foi assim num livre directo de CR7 e depois numa defesa apertada com os pés. O primeiro remate digno de registo dos russos surgiu já dentro dos últimos cinco minutos da primeira parte, através de Smolov que atirou ao lado.

O início da segunda metade começou com mais uma oportunidade flagrante para Portugal, com uma enorme defesa de Akinfeev ao cabeceamento de André Silva, após cruzamento de Cédric.

Pouco depois foi o próprio Cédric a arriscar a meia distância, proporcionando mais uma boa intervenção do guardião russo. A meio da etapa complementar foi de novo André Silva a rematar à figura de Akinfeev.

A Rússia só decidiu tentar ganhar o jogo nos últimos vinte minutos, fruto também de algum desgaste da selecção portuguesa, porém Rui Patrício não fez qualquer defesa digno desse nome, e a situação de maior perigo aconteceu já nos descontos, com o cabeceamento de Dzhikiya por cima da barra, na sequência de um pontapé de canto.

Com este triunfo Portugal soma agora quatro pontos, mais um que os russos e assume à condição a liderança isolada do grupo A, esperando pelo desfecho do encontro de logo mais, entre a Nova Zelândia e o México.