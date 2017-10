A ascensão de Marega no dragão

Contratado ao Marítimo por 4 milhões de euros, Marega não teve vida fácil no Porto, apesar das oportunidades que teve.

O maliano foi por várias vezes utilizado na segunda parte da época 2015/2016, mas nunca deixou indícios de poder ser uma aposta firme para o ataque azul e branco.

Treze jogos com a camisola do Porto e um golo marcado não chegaram para Marega se manter no plantel, e as suas exibições desinspiradas ditaram o empréstimo do jogador ao Guimarães.

Já na cidade berço, o avançado encontrou o caminho de volta aos golos, e em 31 jogos marcou 14 golos, sendo um dos principais jogadores da equipa treinada por Pedro Martins.

Com boas exibições e vários golos marcados, Marega voltou ao Dragão para ficar na sombra de Soares e Aboubakar, mas o avançado brasileiro lesionou-se e o maliano aproveitou a infelicidade de Soares para agarrar o lugar.

Dez jogos jogados, dois deles na Champions League, e cinco golos marcados são os números do avançado nesta época que vão valendo a confiança por parte do técnico portista.