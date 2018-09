Estoril vence Hapoel Ramat Gan, faz história e se classifica para os playoffs da Liga Europa

Pelo jogo de volta da terceira eliminatória da Liga Europa, o Estoril foi até Ramat Gan nesta quinta-feira (08) enfrentar o time da casa, Hapoel Ramat Gan, e conseguiu uma histórica classificação. A equipe estorilista jogou melhor que os israelitas e acabou saindo com a vitória. Evandro marcou, de pênalti, o primeiro gol da história da equipe portuguesa em competições continentais.

A partida começou com os visitantes dominando. Logo aos dois minutos de jogo, João Pedro Galvão ganhou espaço pela esquerda e cruzou para Luís Leal, que não conseguiu arrematar para as redes, sendo esta a primeira chance de gol da partida. Aos dez minutos, Avi Soffer cometeu falta dura em cima de Evandro dentro da área, resultando em um cartão vermelho para o avançado da equipe de Israel e em um pênalti para a equipe portuguesa. O próprio Evandro foi para a cobrança e marcou um gol histórico, o gol que foi o primeiro da história do Estoril em competições continentais. Os jogadores da equipe portuguesa comemoraram muito este tento.

Mesmo com a vantagem no placar, a equipe estorilista manteve a calma e, cuidadosa, conseguiu administrar boa parte do primeiro tempo. Galvão perdeu duas grandes oportunidades, sendo um chute para fora e outro defendido pelo goleiro Straus. Nos 45 minutos iniciais, os mandantes não chegaram nem perto do gol defendido por Vagner.

A segunda etapa foi um reflexo da primeira, porém sem gols. O Hapoel mais uma vez não conseguiu assustar o Estoril e os portugueses, por terem marcado o gol fora de casa e sendo esta uma boa vantagem no placar, se limitaram a administrar a posse de bola, sem pressionar a equipe da casa.

Com algumas alterações feitas por Marco Silva, o Estoril passou a ser mais agressivo no jogo, mas não conseguiu marcar seu segundo gol. Nada que tirasse o sorriso do rosto da equipe portuguesa que, após o apito final, comemorou muito a classificação para os playoffs da Liga Europa.



Adversário já definido

O sorteio para a próxima fase foi realizado na manhã desta sexta-feira (09) em Nyon (Suíça), e a equipe estorilista já conhece seu adversário. Os portugueses irão enfrentar o FC Pasching, equipe que disputa a terceira divisão da Áustria (se classificaram pela Taça Austríaca).