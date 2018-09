Luís Carlos deixa Gil Vicente rumo à Polônia

O destino de Luís Carlos finalmente foi anunciado. Depois de especulações por parte da imprensa portuguesa, o atacante brasileiro será o novo reforço do Zawisza Bydgoszcz (POL), clube recentemente promovido à 1ª divisão do Campeonato Polonês.

O atacante atuou no futebol de Portugal por três temporadas, sendo em 2010/2011 pelo Barcelos – clube da 2ª divisão de Portugal, e as outras duas últimas épocas pelo Gil Vicente.

Aloísio Alves, diretor esportivo dos Galos, disse a todos sobre a decisão da saída de Luís Carlos no mês passado, porém sem confirmar qual seria seu destino. “Apesar de ser um bom jogador, o Luis Carlos não terá espaço no plantel da próxima temporada”, declarou Alves após o anuncio da saída do atacante.

Em sua última temporada pelo clube Gilista, Luís marcou cinco gols em 27 jogos disputados, e participava de um rodízio de jogadores organizado pelo ex-técnico Gilista Paulo Alves.