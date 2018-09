Jorge Jesus esbanja confiança em Funes Mori, nova contratação benfiquista

Jorge Jesus, em entrevista para a Benfica TV nesta sexta-feira (23), demonstrou muita confiança no argentino Funes Mori, nova contratação para o ataque encarnado. Jesus disse que o jogador que o Benfica queria há alguns anos, e no meio de vários elogios, destacou as características de ponta e mobilidade do ex-River Plate.

"É um jogador que o Benfica procura há alguns anos. É um jovem, tem as características de ponta de lança. É um nove de referência. Tem muita mobilidade também. Nestes últimos meses na Argentina, não fez tantos gols, porém acreditamos que ele pode fazer no Benfica. Acreditamos no potencial dele. Vem acrescentar qualidade à equipe, diferenciando-se das qualidades do Lima, do Djuricic e do Rodrigo", declarou Jesus.

O técnico das águias disse ainda que Funes Mori não estará a sua disposição para a partida deste domingo (25) contra o Gil Vicente na Luz. Segundo Jesus, o jogador ainda não está em condições físicas para integrar a equipe. " O campeonato da Argentina acabou há um mês. Ele ainda precisa se adaptar a filosofia da equipe e melhorar fisicamente".

Ansiedade no retorno à Luz

Jesus comentou na entrevista que o retorno do Benfica ao seu estádio pode gerar ansiedade, porém que não irá atrapalhar o rendimento dos encarnados contra o Gil Vicente. O técnico ainda disse que a equipe vai reagir de forma positiva, depois da derrota do último domingo (18) frente ao Marítimo, na Ilha da Madeira. "A equipe iria entrar sempre ansiosa, por ser o primeiro jogo na Luz, mas depois de termos perdido na Madeira, por muito que tente passar a mensagem, os jogadores e os torcedores vão entrar um bocadinho ansiosos".